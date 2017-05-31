iPhone 8 boyutlarını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı

Onuncu yıldönümü baskısı Apple iPhone hakkındaki son sızıntılara göre, Apple iPhone 8 modelinin boyutları 143.59 x 70.94 x 7.57 mm olacaktı. Bu sayıları perspektif içine koymak için, Apple iPhone 7, 138.3 x 67.1 x 7.1 mm ölçülerine sahip. Bu, iPhone 8’in iPhone 7’den daha büyük olacağı anlamına geliyor. 158.2 x 77.9 x 7.3 mm ölçülerine sahip olan Apple iPhone 7 Plus’a kıyasla, iPhone 8 daha küçüktür. İkincisi daha büyük bir ekran taşıyorsa bu doğrudur. Onuncu yıldönümü baskısının kenardan kenara yakın çerçevesiz görünümü bunu mümkün kılar.

Bu yıl çeşitli iPhone görüntüleri üreten Benjamin Geskin, herkesin anlayabileceği ilginç görüntüler yarattı. Birincisi, Apple iPhone 8’in Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus arasında tost edildiğini gösteriyor. İlginç olan şey, iPhone 8’in ekranının, gerçek telefon daha küçük olmasına rağmen, iPhone 7 Plus’daki ekranın nasıl daha büyük olduğudur. Yaratılan ikinci görüntü, Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 + arasında Apple iPhone 8‘i gösteriyor.

Ne yazık ki, Eylül ayına yaklaşana kadar Touch ID’nin yerleşimini bilemeyebiliriz. Daha önce de tartıştığımız gibi Apple’ın parmak izi tarayıcısı / ev düğmesi ile ilgilenmek için iki planı var. “A” planı, söylenilen 5.8 inç dokunmatik ekranın .55 ila .65 inç altına gömülmesini gerektiriyor. Bu zamanında yapılamazsa, Plan “B” telefonun arkasında fiziksel bir Touch ID düğmesi olmasıdır.

Yakın zamanda sızdırılan bir iPhone 8 kılıfında arkaya bakan bir Touch ID düğmesi için yapılmış gibi görünen dairesel bir kesik ortaya çıkarken, bazı kesimler Apple logosu için yapıldığını söylüyor.

Aşağıdaki slayt gösterisini tıklayarak yeni görüntülere göz atın.