iPhone 8 Çıkış tarihi, Fiyatı, Özellikleri ve Görselleri

iPhone 8, Apple’ın tarihi telefonunun 10. yıldönümü modeliyle ilgili şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi bu başlıkta topluyoruz.

iPhone 8 son dedikodular, çıkış tarihi, Türkiye fiyatı, özellikleri ve sızıntı görüntüleri gibi ana başlıkları ve şimdiye kadar sızdırılmış her şeyi irdeliyoruz.

Apple yalnızca birkaç ay önce iPhone 7‘yi piyasaya sundu ancak birçok göz, zaten Apple’ın yıllardaki en büyük lansmanı olması beklenen gelecek yılın modeli olan iPhone 8’e yöneliyor.

En yeni raporlar doğruysa 2018 yılına kadar iPhone 8‘i bekliyoruz. iPhone’un 10 yılını kutlayan 2017 iPhone özellikleri, fiyat ve Türkiye çıkış tarihi hakkındaki en yeni söylentileri okuyun.

Apple bu yıl iPhone’un 10. yıldönümünü kutluyor. Herkes, Apple’ın sadece ‘7’ ler olarak adlandırılacak harika bir telefon yayınlayacağını öngörüyor. Dolayısıyla yaygın olarak iPhone 8 olarak adlandırıldı ve hepimizin beklediği ‘devrimci’ iPhone olabilir. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017.

Apple’ın 2017 yılında 10. yıl kutlaması gereken tek şey değil; şirketin AIDs hayır kurumu (RED) ile olan ortaklığı da çift haneli rakamlara ulaştı. Apple, Mart 2017’de kutlamak için iPhone 7 ve 7 Plus‘ın yepyeni bir kırmızı sürümünü duyurdu. Apple’ın iPhone 8‘e eklediği renk tonunu da görebiliyor muydu?

Aşağıda şimdiye kadar yeni iPhone hakkında bildiklerin her şeyi bulacaksınız.

IOS 11 yazılımı

Kenarları çerçevesiz ve 5.8 inç ekran

Ekranda Entegre Dokunma Kimliği (3D Touch)

Uzun mesafeli ablosuz şarj

Apple A11 işlemci

3GB RAM ile 64 veya 256GB hafıza

En yeni Intel LTE modem

Materyalin cama veya seramiğe olası değişikliği – veya sadece cam arkalık

Başlıca özellikler bunlar, ancak diğer söylentiler de var.

main logic devre kartı, geleneksel logic devre kartı yerine iki parçada olacak

devre kartı, geleneksel logic devre kartı yerine iki parçada olacak Apple, SIM yuvasını alt kenara götürebilir.

Hızlı şarj desteği – Kablo ile

Yeni hoparlör tasarımı, telefonu şimdiye kadar en ince model yapabilir.

Samsung’un bir OLED ekranını kullanacak

Parmak izi tarayıcısına ek olarak yüz tanıma

Hareket algılama için lazer sensörü.

iPhone 8 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

iPhone 8 çıkış tarihi: Eylül 2017

En yeni söylentiler, Apple‘ın iPhone 8’in başlıca özelliklerinden ikisini de geliştirmeye çalıştığı ve bunun eylül ayında beklenen sürümden en az iki ay ertelenebileceği söylentileri var.

İlk olarak, MacRumours tarafından hazırlanan bir raporda, bir Hong Kong merkezli şirket Touch ID‘nin telefonun arkasına geçeceğini düşünüyor. Sözde sızdırılmış görüntüler (bu makalenin ilerleyen bölümlerinde bulacaksınız) de bunu gösterebilir, ancak doğruysa, daha önceki söylentilerde duyduğumuz ekranda çalışan parmak izi tarayıcısı olmayacaktır.

Ayrıca, beklenen cam OLED ekranında, 2017’de bir iPhone 8‘i yakalamak zor olabileceği anlamına gelen üretim gecikmeleri bildirildi. Deutsche Bank analistlerine göre, “birkaç tedarik zinciri raporunda kilit bileşen sıkıntısı ve teknik zorlukların bu sonbaharda ileri teknoloji ürünü bir iPhone 8 cihazının piyasaya sürülmesini geciktireceği” öne sürüldü.

Sonuç: iPhone 8, Eylül ayında planlandığı gibi piyasaya çıkabilir, ancak ciddi arz sorunları ile gelmesi muhtemel.

2017 iPhone’u Ne İsimle Görmek İstersiniz?

Her ne kadar iPhone 8 olarak adlandırdığımız halde birtakım diğer olasılıklar da var. Geleneği takiben aslında iPhone 7s olmalı, ancak diğer kaynaklar sadece ‘iPhone’ ve ‘iPhone X’ veya ‘iPhone Edition’ üzerine spekülasyon yapmıştı.

Başlangıçta ‘iPhone Edition’, iPhone 7s ve 7s Plus‘ın yanında ilan edilen özel bir yıldönümü baskısı olabilirdi, fakat şimdi sadece iki iPhone’un açıklanacağı açıkça belli görünüyor.

iPhone 8 Türkiye’de Ne Kadara Satılacak? iPhone 8 Türkiye Fiyatı

Kur farkı sebebiyle iPhone 7 fiyatı Türkiye fiyatı 3.799 TL’ye yükseldi ve Apple bir iPhone 7S’yi başlattıysa, güncellenmiş model için aynı kalacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, ‘yıl dönümü’ modelinin malzeme listesi, OLED ekranı ve sözde 3D kamera sistemi nedeniyle çok daha yüksek olacaktır.

UBS analisti Steven Milunovich, 64GB modelinin bile 850 $ ‘a mal olabileceğini ve 256GB kapasiteli bu sürümün 1.000 dolarlık ilk fiyatına sahip ilk iPhone olacağını düşünüyor. En az bir başka rapor ABD’de 1.000 $ (veya daha fazla) olacağını öne sürdü.

Türkiye fiyatları genelde ABD fiyatlarının üzerinde oluyor. (ABD rakamlarına vergi içermezse) 4.299 TL ve 5.000 TL’ye gelmesini bekleyebiliriz.

iPhone 8 Yeni Özellikler

Apple gerçekten iPhone’un 10. yıldönümü için özel bir şey yaparsa, tüm sızıntılardan daha fazla ihtimal olsa da, iPhone 8 hiç şüphesiz lansman günü sahip olmak isteyecekleri bir şey olacak. Şimdiye kadarki en büyük kuyrukları görebilir miyiz?

Söylentilere ve sızıntılara devam edersek, tasarım ve donanım değişikliklerinin bir kombinasyonu iPhone 8‘i şimdiye kadarki en radikal yeni iPhone yapacak.

Burada her sızıntıyı listelemek yerine, en büyük ve en önemli olanları sadık kalacağız ve neyin kaç kez sızdırıldığını göstererek onları gerçek olma ihtimalini arttırıyoruz.

Tasarım

Aşağıdaki teknik çizim @OnLeaks tarafından sızdırılmış ve gösterilen diğer sızıntıları doğrulamaktadır: Apple, kamera grubunu (iPhone 7 Plus’dan) 90 derece döndürerek dikey konuma getiriyor.

Sol resim, ince çerçeve, büyük bir ekran-gövde oranı ve fiziksel bir home düğmesi olmayan cihazın önünü göstermektedir. Ekrandaki tek ara kulaklık için üstteki yuva olarak görünüyor.

Aşağıda, yukarıdaki resimlere dayanarak / LEAKS’ten bir render verilmiştir.

Bir başka analist durumu değerlendirdi ve iPhone 8’in uçtan-uca ekran, çift objektifli kameralar, daha iyi su yalıtımı, geliştirilmiş hoparlörler ve ücretsiz AirPod çiftine sahip olacağını öngörüyor. 7S modelleri söz konusu olduğunda, rapor edilen cam arka kapakları kullanılacaktır.

Ekran

5.8 inç

Oled Teknoloji

2800×1242 piksel

Apple’ın daha önce kullandığı geleneksel IPS teknolojisinden ziyade, Apple’ın defalarca sızdırdığı kilit unsur, Apple’ın 2017 iPhone için OLED teknolojisine geçeceği – Samsung Galaxy S7 gibi. Bu öncelikle daha iyi kontrast ve renk anlamına gelir.

Muhtemelen daha ilginç ve daha belirgin olan, iPhone 8‘in daha büyük bir 5.8 inç ekrana sahip olması. Apple’ın nispeten tıknaz ön kısımları yakında tarih olabilmesi için sıfır kenar olacak ve biraz kavisli olacak.

Bu açıklamayı ‘belli-belirsiz’ olarak not edin: Galaxy S8‘de olduğu gibi kavisli bir ekran görmek üzereyiz.

OLED ekranında Apple’ın 70m panel sipariş ettiği bildirildi. Ölü bir sertifika gibi görünüyor. Bununla birlikte, OLED modelinin eğrilik olmaksızın mevcut LCD teknolojisini kullanan 4.7 ve 5.5 inç ile 5.2 inç olacağını da belirtti.

İfade edilen çözünürlük 2800 x 1242 piksel’dir ve önceki iPhone’lardan çok daha yüksektir. Görünüşe göre, ekranlar üreten Samsung için bir anlaşmaya varılmıştır.

Ekranın, Galaxy S7 edge’ye benzer şekilde yanlarda kavisli olup olmayacağı, konuyla ilgili çelişkili raporlar bulunup bulunmadığı daha belirsiz. En olası sonuç, ilave bir işlevsellik sağlamayan ince bir eğri kenar olarak görünüyor.

ConceptsiPhone aracılığıyla yapılan bu konsept görüntüsü, kenardan kenara OLED ekran iPhone’un tam anlamıyla ön kısımları yoksa nasıl görünebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, aynı kaynaktan gelen daha yeni bir video, çok ince bir çerçevenin üst ve alt kısmını gösteren çok daha inandırıcı görünüyor. Bu video, Apple’ın nihai tasarımı olduğu söylenen diğer raporlarla uyumludur.

iPhone 8 Touch ID Home Tuşu

Ekranın boyutu büyüdükçe çok daha büyük olabilmesi için 2017 iPhone’unda büyük bir değişiklik yapılması gerekiyor. Diğerleri parmak izi tarayıcılarını arka tarafa ya da kenara koyarken Apple’ın başka bir çözümü var.

Eğer söylentiler doğruysa, iPhone 8 ekrana gömülü Touch ID algılayıcısına sahip olacak. Ekranın alt kısmında yer alan ve MacBook Pro‘da Dokunmatik Çubuğa biraz benzeyen bir ‘Touch Bar’ olması mümkündür.

Bununla birlikte, iDrop News‘den gelen son sızıntı, bir Foxconn çalışanıyla (Apple için iPhone üreten şirket) konuşan bir kaynaktan Huawei’nin telefonları gibi dokunmatik kimliğin arkaya taşınacağını iddia ediyor. Apple’ın bu entegre parmak izi tarayıcısıyla zorluk çektiği bildirildi, bu nedenle şimdilik bir çözüm olabilir.

İşte dikey çift kamera düzenlemesini gösteren bir konsept görüntüsü.

Bunun biraz daha zorlandığını düşünüyorsanız, Goodix adlı bir şirket aracılığıyla yapılabileceğinin bir kanıtı var. Biyometrik teknoloji, Huawei, Xiaomi, Asus ve LG‘den çok sayıda cihazda zaten kullanılmaktadır.

MWC‘de Çinli bir firma ile bir araya geldi, burada bir AMOLED ekranına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü örneği gösterildi. Bu bir ilk ve adanmış bir sensör gibi çok iyi çalışıyor gibiydi.

Goodix, müşterilerimini bizimle paylaşamadı, ancak bu yıl bu teknolojiyi kullanan cihazları görmeyi bekleyebiliriz demişti.

iPhone 8 USB-C

KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın hızlı şarj sağlamak için iPhone 8‘de Lightning yerine USB-C kullanacağını söyleyen diğer raporları reddetti. TechTimes tarafından, Apple’ın Lightning kablosu kullanırken pilin daha hızlı şarj olmasını sağlamak için birkaç güç yönetimi düzenlemesi yapacağını söyledi.

iPhone 8 Bütün Cam Tasarımı

Jony Ive, uzun süredir tek bir cam levha benzeyen bir iPhone tanıtmak istiyor ve 2017 yıldönümü iPhone’u olabilir. Apple’ın tedarikçisi Catcher Technology‘ye göre, 2017’de en az bir iPhone’un cam bir gövde kullanacağı söylentileri bulunuyor. Ön ve arka cam, iPhone 4S‘in son derece güncellenmiş bir versiyonunu yapacaktı.

Bu, iPhone 8’in uçtan-uca bir OLED ekrana sahip olacağı yönündeki söylentilerle birlikte, işleri oldukça ilginç hale getiriyor.

Önemli bir tedarikçi olan Catcher Technology‘nin başkanı ve CEO’su Allen Horng, “Bildiğim kadarıyla yalnızca bir [iPhone] modeli önümüzdeki yıl cam gövde alacak.” dedi.

Ancak, umutlarınızı arttırmayın. Foxconn – Çin’de iPhone’ların üreticisi. Yaklaşık bir yıldır bir cam şasi inşa etmeye çalışıyor olsa da, kitlesel üretime koymak için henüz erken.

Şu anki cihaz alüminyum kasa içindir ve uzmanlığın ve yatırımın olduğu yerdir. Cama geçiş ya da seramik ya da başka bir malzeme. Bu söylentileri destekleyen çok daha fazla sızıntı olabileceği muazzam bir değişiklik olurdu.

Basitçe söylemek gerekirse, iPhone 8‘in tamamen cam bir makine olacağına inanıyoruz ve iDrop News‘in raporunda buna da atıfta bulunuluyor: “İç kaynağımız ayrıca, Apple’ın iPhone Sürümünde bir camın yer alacağını belirten birçok söylentinin şimdi geri geldiğini bildirdi. Yanlış Apple’ın şu anki iPhone Sürümü prototipinde ‘metal’ bir arka plaka bulunuyor ve Apple’ın düştüğü zaman kırılması eğiliminden dolayı camın metal üzerine metal geçme kararı alındı”.

ConceptsiPhone‘dan en yeni video, iPhone 8’in neye benzeyebileceğini, ekranın alt bölümünün nasıl kullanılacağına dair görsel bir bakışla iyi bir iş çıkarıyor.

iPhone 8’de 3D Kamera Olacak Mı?

Touch ID sensörü ile ilgili olarak, Macrumours, bir JP Morgan analistinin hiç parmak izi tanıma işleminin yapılmayacağını iddia ettiğini ve bunun yerine Apple’ın, yüzünüzü doğru bir şekilde tanıyabilecek ön yüz 3D lazer tarayıcı gömeceğini söyledi.

Bu, Islak parmaklarınız varsa Dokunmatik Kimlik’in çalışmadığı veya sensörün üzerinde su var demektir. Ayrıca daha güvenli olacağını ve bankalar da dahil olmak üzere Apple Pay‘ı destekleyen daha fazla şirkete yol açabileceğini belirtti.

Bu teori KGo Securities‘in Kuo tarafından destekleniyor ve son raporunda 9to5Mac tarafından Apple’ın, kullanıcı yüzünün 3D modelini oluşturmak için gelişmiş bir ön kamera ve IR alıcısı koyacağını belirtti.

Apple tarafından açılan bir patent, firmanın akıllı yüz tespiti için derinlik haritalarına baktığını gösteriyor. Kızılötesi takibe dayalıdır ve birisinin ne kadar yakın veya uzakta olduğunu algılayabilir. İster iPhone 8‘in bir parçası olup olmayacağı görülecek, ancak yukarıda bahsedilen 3D kamera üzerinde odaklanmak pek mümkün görünmüyor, ancak bunun bir özellik olamayacağını söylemek de değil.

Raporda ayrıca Apple’ın 3D algoritmalarının “yıllar sonra” Android olduğunu söylüyor.

iPhone 8’de Hangi Renkler Olacak?

iPhone 8‘in hangi renkleri alacağını merak ediyorsanız, Macotakara aracılığıyla bir yanıt alabiliriz. Japon sitesi, akıllı telefonun mevcut Siyah, Jet Black, Gümüş, Altın ve Rose Altın seçeneklerine katılacak ek bir kırmızı renge sahip olacağını iddia ediyor.

Apple‘ın AIDs hayır kurumu (RED) ile olan 10 yıllık ortaklığını kutlamak için Mart 2017’de iPhone 7 ve 7 Plus’ın kırmızı bir sürümünün ilan edildiğini biliyoruz. Bu rengin Apple’ın iPhone serisinde kalıcı bir özellik olup olmayacağı ya da kaynağın sadece yanlış iPhone modeline sahip olup olmadığı bilinmiyor.

iPhone 8 Özellikleri

iPhone 8 Depolama Alanı

Bir araştırma şirketi TrendForce, yeni iPhone’un sadece 64GB ve 256GB kapasiteler sunacağını bildiren bir rapor yayınladı. Firma ayrıca 3GB RAM’e sahip olacağını söyledi.

iPhone 8 Kamerası

Apple’ın bir çift kamera kurulumunu sunmaya devam etmesini bekliyoruz, Bununla birlikte iPhone 7 Plus‘ın kamera özellikleri ile benzerlik taşıyacağı merak konusu.

Bir kaynak Business Insider‘a yaptığı açıklamada, Apple’ın artırılmış gerçeği kamera uygulamasına entegre etmeyi planladığını söyledi. Sony uzun süredir bir AR özelliğini teklif etti ancak Apple’ın sözde nesnenin ve yüz algılamanın olduğu söyleniyor. Kaynak ayrıca, Apple’ın AR teknolojisini geliştiricilere bir SDK ile sunacaklarını da ekledi.

iPhone 7‘den önce, kamerasının şu anda iPhone 6s ve 6s Plus‘da olduğu gibi çıkıntılı model yerine kameranın arkasına sıfırlanacağına dair söylentiler duyduk. Ancak durum böyle değildi, bu nedenle iPhone 8’e dönüşebilecek bir tasarım değişikliği olacak.

iPhone 8 İşlemci

iPhone 8‘in, 10nm process üzerine kurulu bir Apple A11 işlemcisi içerdiği düşünülüyor – Qualcomm Snapdragon 835 ile eşleşiyor.

Bazı sızdırılmış belgeler, Çin blogunda yayınlanan cnBeta’da, işlemcinin iki ana kart parçasından birinde olabileceğini ve daha büyük ekranı ve daha ince çerçeveleri gerektirdiğini ve bunun da daha az yer kaplayacağını belirtti.

iPhone 8 Kablosuz Şarj

2017 için üç iPhone’dan yalnızca birinin kablosuz şarj işlemini ilk kez gerçekleştirmesi düşünülüyor.

Mactokara, iPhone 8‘inizi kablosuz olarak kutudan düz bir şekilde şarj edemeyeceğinizi, ancak kablosuz şarj adaptörünü ayrıca satın almanız gerekeceğini söylüyor. Apple, Kablosuz Güç Konsorsiyumuna katılarak söylentileri güçlendirdi.

Bu kablosuz şarjın nasıl işleyeceği ile ilgili çok sayıda söylenti olmasına rağmen, telefonun Qi kablosuz şarjı destekleyen mevcut telefonlara benzer bir sistem kullanması muhtemeldir.

Bu, uzun menzilli bir kablosuz şarj sistemi veya tescilli bir yöntem gibi söylentilere rağmen, Apple Watch‘de olduğu gibi telefonu şarj cihazına koymanız gerekeceği anlamına gelir.

Biyometrik Büvenlik

iPhone 8 parmak izini ve belki onu çalan hırsızın fotoğraflarını çekebilir. AppleInsider, yetkisiz bir kullanıcı tespit edildiğinde biyometrik verileri saklamanın bir yolunu anlatan nisan ayında yayınlanan bir patent üzerinde rapor verdi.

Sorumlu kişiyi tanımlamak ve çalınan aygıtı kurtarmak için kullanılabilecek bilgilere yol açmak için kullanılabilir. Apple’ın teknolojiyi nasıl kullanabileceği tam olarak bilinmiyor, ancak patent de makine öğrenimi üzerine konuşuyor; bu nedenle çocuğunuzun sadece telefonunuzun kilidini açmaya ve bir oyun oynamaya çalıştıklarını anlamaya yetecek kadar akıllı olabilir.

Dahili e-SIM

Günışığı görmeyen ve iPhone 8 için ayrılmış olabilecek en son iPhone için bir başka öne çıkarılan özellik, bir e-SIM‘e sahip olması. Son zamanlardaki raporlar, daha basit bir seçeneğin mümkün bir şekilde sunulmasıyla geleneksel SIM kartın gün sonu olabileceğini gösteriyor.

Bir e-SIM, bugün kullanılan fiziksel SIM’lerin yerini alacak ve sanal gömülü bir eşdeğeri tercih edecek bir elektronik SIM karttır. Söylentilere göre hem Apple hem de Samsung, gelecekteki akıllı telefonlarda standart bir e-SIM kullanmak için GSMA (mobil operatörlerin ilgisini temsil eden organizasyon) ile konuşmaktadır.

Bir e-SIM’e sahip olmanın faydaları nelerdir? İlk önce, taşıyıcıları kolaylaştırır ve daha esnek dolaşıma izin verir. Fikir, standartlaştırılmış bir e-SIM ile belirli bir SIM kartı takmanıza gerek kalmadan operatör ve arama yapabilirsiniz.

Belirli bir ülkede uzun sürecek bir vakit geçirmek istiyorsanız yerel bir ağa geçmenin daha kolay olacağı için bu fikir dolaşıma da dönüşür.

Ayrıca SIM adaptörlerine veda edebilirsiniz! Hiç nano-SIM cihazından mikro-SIM cihazına geçmek zorunda kaldıysanız, tam olarak ne demek istediğimi bileceksiniz.

Henüz gitmek için uzun bir yol var, bu yüzden iPhone 8 ayrıntıları ve söylentileri için daha fazla araştırmaya devam edin. Şimdilik, 2017’de gelen en yeni telefonları kontrol edin.