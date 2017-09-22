iPhone 8, Apple’ın şuana kadar ürettiği en yeni telefon ve geleneği olduğu gibi Internet’in işkence testinden geçmesi gerekiyor. Daha belirgin olarak, JerryRigEverything dayanıklılık testi telefonların çizildiğini, yantığını, büküldüğünü ve genellikle cehennemden geçtiğini test eder.

Bununla birlikte, iPhone 8, tüm bunlardan geçer ve geçen yılki iPhone 7’nin de iyi bir performans sergilediğinden bu da şaşırtıcı değil. Bu videodan dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var

Cam önü ve arkası, iPhone 7’deki ön cam kadar çizilmeye karşı dayanıklıdır; bu nedenle Apple’ın “en akıllı telefonu olan en dayanıklı cam” iddiaları, çizilmeye karşı direnç yerine darbe direnciyle ilgili olacaktır.

Arka kamera için safir lens kapağı % 100 saf safir değildir ve telefonun herhangi bir yerinde kullanılan cam kadar çizilmeye karşı dayanıklıdır, diğer bir deyişle saf safir kadar iyi değil ama yine de iyi olduğu söylenebilir.

Cihaz, telefon büküldüğünde ortaya çıkmayan, yanlarda gelişmiş giriş koruması kullanıyor ve bu da bir önceki modelde mevcuttu.

Telefonun kendisi çok fazla eğilmiyor; iPhone 6 ile bu tasarım ilk kez piyasaya sunulduğunda eğildiği konusunda epey video paylaşılmıştı. Dokunduğunuz her şey cam veya metal, yan taraftaki düğmeler de dahil olmak üzere.

Bu videoda belirtilmediği halde, cam sırtın önceki iPhone’ların pürüzsüz metal yüzeyinden çok daha kaygan olduğu bildirildi; bu yüzden, ilk etapta elinizden kayma ihtimalinin çok daha az olduğu anlamına gelmiyor.

Genel olarak, iPhone 8 dayanıklılık testinde iyi bir performans sergiliyor. Gerçek dünya senaryoları muhtemelen daha az sert olacak, bu nedenle bir telefon hayatta kalabilirse, gerçek dünyada hayatta kalacak. Ancak paranoyak iseniz, Apple bir kılıf için size 150 TL daha harcatacağı için mutluluk duyacaktır.