iPhone 8, Düşük Talep Nedeniyle Çin’de Sürekli İndirime Gidiyor

Pek çok kişi, üzerinde çok konuşulan iPhone X için 3 Kasım’ı bekliyor. iPhone 8 ve 8 Plus‘ın ise Çin’de pek satılmadığı bildiriliyor.

South China Morning Post tarafından hazırlanan bir rapora göre, elektrikli cihaz perakendecilerinin önde gelen e-ticaret platformları şimdi siparişleri teşvik etmek için müşterilere büyük indirimler sunuyor. Örneğin, Suning.com, iPhone 8‘de 165.98 dolar değerinde indirim yapıyor. Bu arada, yetkili çevrimiçi bir Apple mağazası işleten JD.com, 1.056.22 dolar fiyatlı en pahalı varyant da 120.71 dolar kadar indirim yapıyor.

Çin Pekin’deki Pintu Tank’ın kıdemli analisti Zhao Ziming‘e göre, “iPhone 8, Çin’de en kötü satılan amiral gemisi iPhone modeli olabilir, çünkü ülkede daha önce hiç böyle büyük indirimler görmemiştim” dedi.

iPhone 7‘nin satışlarının bile daha iyi olduğu, kullanıcıların iki model arasında fazla fark olmadığından dolayı yeni modeli almadıkları iddia ediliyor. Müşteriler daha pahalı olan iPhone X‘i bekliyor gibi görünüyor, bu nedenle satışlarla ilgili daha fazla soruna neden oluyorlar.

iPhone 8 için resmi rakamlar olmamasına rağmen, tedarik zinciri kaynakları, Apple’ın siparişlerini yüzde 50’den fazla azalttığını bildirdi. Bu duruma göre muhtemelen Kasım ve Aralık aylarına kadar ayda sadece 5-6 milyon sevkiyatı gerçekleştirilebilinir.

Gönderi süreleri uzuyor ve açık artırma teklifleri, iPhone X için daha yüksek oluyor. Buna göre, Apple, gelecekte müşterilere hitap edecek iPhone 8’i elde etmek konusunda büyük bir sorunla karşı karşıya olabilir.