Genel olarak tüm akıllı telefonlarda yaşanan ortak değerlendirebileceğimiz bazı sorunlar var. Bu sorunların başında da ısınma sorunu geliyor. iPhone modelleri için de aynı durum geçerli. Son amiral gemisi modellerinden olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonları için de aynı durum geçerli. iPhone 8 Isınma Sorunu olarak karşımıza çıkan sorunları nasıl çözebileceğimize ve nedenlerin neler olduğuna bakalım. Öyle ki diğer modellerde de olduğu gibi iPhone 8 akıllı telefonlarında da bu sorunu çözmek adına deneyebileceğiniz işlemler var.

iPhone 8 Isınma Sorunu Nedenleri Nelerdir?

Telefonunuzun ısınmasına neden olacak olan birçok neden var. Bu nedenleri anlamak, çözüm yolu için en önemli etkenler arasında yer alıyor. Gelin nedenlere beraber bakalım.

Isı Kaynaklarına Maruz Kalmak : iPhone akıllı telefonlarının da diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi ısıya doğrudan temas edinmesi sakıncalı. Telefon direk olarak bir ısı kaynağına temas ediyor ya da güneş ışığı alıyorsa bu durumda ısınma sorunu karşınıza çıkacaktır.

: iPhone akıllı telefonlarının da diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi ısıya doğrudan temas edinmesi sakıncalı. Telefon direk olarak bir ısı kaynağına temas ediyor ya da güneş ışığı alıyorsa bu durumda ısınma sorunu karşınıza çıkacaktır. Aşırı Uygulama Yüklemek: Aşırı derecede uygulama yüklemek de iPhone akıllı telefonlarınızın ısınmasına neden olabilir. Özellikle uygulamalar arka planda da çalışıyorsa telefon ciddi derecede ısınma sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.

Aşırı derecede uygulama yüklemek de iPhone akıllı telefonlarınızın ısınmasına neden olabilir. Özellikle uygulamalar arka planda da çalışıyorsa telefon ciddi derecede ısınma sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Aşırı Yük Durumu: Akıllı telefonlarınızın işlemcilerinde aşırı yük oluşması ısınma sorununa neden olacaktır. İşlemcilerin ısınması ise telefonun genel olarak ısınmasına neden olacaktır.

Akıllı telefonlarınızın işlemcilerinde aşırı yük oluşması ısınma sorununa neden olacaktır. İşlemcilerin ısınması ise telefonun genel olarak ısınmasına neden olacaktır. Şarj Durumu: Telefonunuz şarjdaysa ve şarj sırasında kullanıma devam ediyorsanız da ısınma sıkıntısı yaşayacaksınız. Bu durumda da ilk yapacağınız işlem telefonu şarjdan çekmek olacaktır.

iPhone 8 Isınma Sorunu Çözümleri Neler?

Aslında nedenleri aktarırken çözüm önerileri konusunda da bilgiler vermiş olduk. Yine de bu konuda daha fazla bilgi verelim.

Isınma sorunu yaşadığınız zaman, ilk yapacağını işlem telefonunuzu soğutmak olacak. Telefonunuzun kullanımını durdurun ve hatta bir süre telefonu tamamen kapatın. Telefon soğuyana kadar bekleyin. Telefonun soğumasından sonra yeniden telefonunuzu açabilirsiniz.

Isınma sorununu engellemek ya da çözmek için deneyebileceğini diğer işlemler ise uygulamaları ve oyunları kapatmak olacak. Aşırı derece uygulama ya da oyun kullanımı da telefonun ısınmasına neden olacaktır. Bu durumda uygulamaları ve oyunları kapatmayı deneyebilirsiniz. Arka plan uygulamalarına da son vermeniz işi çözebilir.

Bu sorunlar donanımsal sorunlar değil. Genelde aşırı yüklenmeye bağlı olan sorunlar. Fakat bunların dışında özellikle şişme yapan pillerde bu soruna neden olabilir. Telefonunuzda yer alan bir donanım sorunu da bunu işaret ediyor olabilir. Tüm bunlar için bir teknik servise başvurmanız ve telefonu donanım açısından da kontrol ettirmeniz oldukça önemli. Eğer sorununuz devam ediyorsa, güvenlik açısından sorun yaşamamak için teknik servis kontrolü en iyi çözüm olacaktır.