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iPhone 8 metal çerçeve resmi yayınlandı

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iPhone 8 metal çerçeve resmi yayınlandı
12-06-2017
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İddiaya göre iPhone 8‘in metal çerçevesinin ne olduğunu gösteren birkaç resim ortaya çıktı. Resimler, boyut karşılaştırma amacıyla bir iPhone 6 kılıfına sahiptir.

Çerçeve yaklaşan telefon hakkında fazla bilgi vermiyor ancak bize nasıl görüneceği hakkında biraz fikir veriyor. Genellikle çerçeve telefonun tüm farklı bileşenleri ile doldurulur.

Apple’ın 3 yeni iPhone’u duyurması bekleniyor – aynı 4.7 ” ve 5.5″ ekran boyutlarına ve LCD ekran teknolojisine sahip iPhone 7s ve 7s Plus ve 5.8 inç diyagonal uzunlamasına bir OLED ekrana sahip bir iPhone 8.

Detaylarla sizi çok boğmadan tasarımlarla baş başa bırakalım!

iPhone 8, Çok Farklı Olabilir
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