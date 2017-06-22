iPhone 8 parmak izi sensörü konumu belli oluyor

Apple uzun süredir yaklaşmakta olan iPhone 8‘in OLED ekranında yer alan bir parmak izi algılayıcısı olacağına dair söylentilere bir yenisi eklendi. Ancak görünüşe göre böyle bir başarıyı elde etmenin kesin yolu henüz bulunamadı. Cowen and Company’s Timothy Arcuri’nin yeni bir raporunda Apple, cihazın biyometrik kimlik doğrulaması için hangi çözümü kullanacağına henüz karar vermedi.

Şirketin üç seçenekle karşı karşıya olduğu bildiriliyor: ekranın kapak camını bir sensör alanı üzerinde inceltmek, bir optik veya ultrasonik sensör için camdan bir iğne deliği oluşturmak veya Kızılötesi teknolojisi ile kapasitif mikrofon kullanılarak panelin içine entegre bir “film” sensörüne sahip olmak.

Apple’ın nihai bir çözüme karar vermediği gerçeği, iPhone 8’in çıkış tarihinde bir ila iki aylık bir gecikme yaşanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Eylül ayında iPhone 7s ve 7s Plus‘ın yanında piyasaya çıkmak yerine cihaz ekim veya kasım aylarında mağazalara ulaşabilir. Bu arada, iPhone 7s ve 7s Plus’ın öncekilerin ekranlarını ve Touch ID algılayıcılarını tuttuğu, ancak kablosuz şarj ve dolayısıyla cam sırtlarını kullanacağını söyleniyor.

Öte yandan iPhone 8’de, ön tarafında 3D yüz tanıma için özel sensörlerin yanı sıra, dikey olarak hizalanan çift arka kamera kurulumu ve 5.8 inçlik bezelles OLED paneli kullanılacak.

Söz konusu analist, Apple’ın yılın dördüncü çeyreğinde Batı dünyasında ‘tatil amaçlı alışveriş sezonu’ olarak da bilinir. 90 milyon iPhone satabileceğini düşünüyor.