iPhone 8 Plus Modeli Tüm Özellik İddiaları

Akıllı telefon devi Apple’ın öne çıkan son cihazı iPhone 7 akıllı telefonları olmuştu. Fakat artık yavaş yavaş iPhone 7 serisi akıllı telefonların yerini bir sonraki amiral gemisi model olan iPhone 8 akıllı telefonları almaya başladı. Artık telefonların 10.yıla özel model olacağı genel anlamda OLED ekran iddialarının bulunduğu gibi birçok konu sıkça dile getirilmekte. Fakat geçtiğimiz günlerde yeni bir model iddiaları daha ortaya çıktı. Bu kez iPhone 8 Plus için belli başlı özellikler konusunda bazı iddialar var.

iPhone 8 Plus Özellikleri Hakkında İlk Görüşler Nasıl?

Son gelen iddialarla beraber ortaya çıkan iPhone 8 Plus modeli için de tıpkı iPhone 8 akıllı telefonlarında olduğu gibi net hiçbir bilgi yok. Buna karşın iddialara yansıyan özelliklere bakalım.

4 GB Ram İddiası İle Öne Çıkıyor

Hemen telefon hakkında ortaya atılan teknik özellik iddialarını belirterek işe başlayalım. Bu noktada serinin yeni akıllı telefonlarında iPhone 8 Plus için Ram miktarında Apple’ın ciddi değişiklikler yapacağı düşünülüyor. Ram miktarı konusunda ise ilk söylentilere göre 4 GB bellek miktarına yer verileceği düşüncesi hakim.

Fakat bunun dışında Plus model için 6 GB söylentileri olduğunu da belirtelim. Hem 4 GB Ram modeli hem de 6 GB Ram modeli her iki bellek miktarı da tartışmasız iPhone performansını arttıracak orası kesin. Ama iddiaları doğru mu Apple’ın vereceği tüyoları beklemek gerekiyor.

Yeni İşlemci Serisi İddiası

iPhone 8 Plus modelinin teknik özellikleri için belirtilen iddiaların arasında dikkat çeken özelliklerden birisi de yeni işlemci modeli. İddialara göre iPhone 8 içinde düşünüldüğünü bildiğimiz A11 Fusion işlemcilerin kullanılacağı görüşü hakim. Şimdi bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor. iPhone 7 akıllı telefonlarında da aynı dönemlerde A10 Fusion işlemcilerin kullanılacağı belirtilmişti.

Daha sonra telefonların tanıtımının hemen ardından da işlemci serileri doğrulanmış olarak karşımıza çıktı. Şimdi ise iPhone 8 Plus modeli için benzer bir iddia ile A11 işlemcileri öne çıkıyor. Yine aynı durumla karşılaşıp yeni seride yeni işlemcileri mi göreceğiz merak konusu.

Ekran Boyutu Ne Kadar Olur?

Mantık yürüterek bu konuda ortay atılan iddiaları değerlendirelim. Genel olarak uzun süredir konuşulanlara göre iPhone 8 ekranlarında 5.5 inç tercihi yapılacağı düşünülüyor. Zaten Apple’ın 6 inç ve üzeri ekranlara pek sıcak bakmadığını biliyoruz.

Öncelikle ekran boyutu konusunda ortaya atılan iddiayı belirtelim. iPhone 8 Plus modeli için 5.8” iç ekran iddiası var. İPhone 7 serisinde karşılaştırdığımız da 5.5” inç ile 5.8” inç ekran boyutları mantıklı olarak gelmekte. Tabi her özellikte belirttiğimiz gibi bu sadece beklentilerde yer alan birer iddia yani yine iPhone 8 Plus 5.8 inç ekran için doğru yanlış demek şu an için oldukça zor.

Suya Dayanıklı Yeni Tasarım

Son iddia iPhone 8 içinde aynen geçerli olan bir iddia. iPhone 7 serilerinde yer alan IP67 sertifikası ile aslında ilk suya dayanıklılığı bir önceki seride görmüştük. Fakat IP67 yeterli bir sertifika değil. Hemen belirtelim iPhone 7 testlerde bu konuda beklenin üzerinde bir performans ortay koymuştu.

Ama bir sonraki model olacak olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus içinde artık IP68 sertifikası ile çok daha fazla dayanıklılık sağlanacağına neredeyse kesin gözü ile bakılmakta. Yine de şimdilik yorum yapmak için oldukça erken fakat Apple’ın bu şekilde rakiplerini geride bırakacağı düşünülüyor.