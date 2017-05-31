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iPhone 8 render görüntüsü Android akıllı telefonlarla kıyaslandı!

Cepkolik » Akıllı Telefon » iPhone 8 render görüntüsü Android akıllı telefonlarla kıyaslandı!
31-05-2017
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Akıllı telefon tasarım alanını süpüren güncel trend, “çerçevesiz tasarımlı” telefonlar yaratmaktır. Bu, üreticilerin tüketicilere istediklerini (büyük ekranlar) ellerinde tuttuğu şeyin sınırını aşmadan (kelimenin tam anlamıyla elinde tuttuğu şeyi) vermelerine olanak tanır.

@OnLeaks tarafından derlenen geçmiş, önümüzdeki ve gelecekteki amiral gemilerin boyut karşılaştırması. iPhone 8’e (soldan ikinci) dikkat edin. Bu bir Google Pixel veya bir Huawei P10 boyutuyla ilgili, ancak ekran boyutu bilinmiyor – en son çıkan söylentiler, ekranın cihazın tamamını kapsayacağını söylüyor. Ayrıca bkz: iPhone 8 Beklenen özellikleri

iPhone 8 render görüntüsü Android akıllı telefonlarla kıyaslandı!

Bu yeni nesil iPhone’un diyagonal olarak 5.8 inç (ve muhtemelen 16: 9 en boy oranı daha geniş olan) OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ev düğmesi/parmak izi okuyucu, bir işlev alanına gidecektir. Zaten beklentiler bunlar.

İşte iPhone 8 birkaç açıdan görüntüsü

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