iPhone 8 yeni görüntüleri bazı detayları ortaya koyuyor

Bildirildiğine göre TouchID, Apple’ın baş ağrısı olmaya devam ediyor ancak parmak izi okuyucunun telefon yanındaki güç düğmesine geçeceğine dair kanıtlar var.

Forbes, şema tasarımcısı Nodus’tan edindiği bilgilere ve bunlara dayalı olarak 3D görüntüler yarattı. En önemli detaylardan biri güç düğmesinin önemli ölçüde büyütülmüş olmasıdır. Apple böyle bir kurulum için zaten bir patent almıştı.

Ev düğmesi, yeni geniş ekran (diyagonal olarak 5.8″) ile dijital hale gelecektir. Bildirimleri de barındıracak olan yeni bir “işlev alanı” nın bir parçası olacak. Ekranın üst kısmı, ön kamera ve sensörlere yer açmak için bir kesime sahip ve bunlar yeniden konumlandırılmış görünüyor.

Diğer değişiklikler arasında, örneğin bir VR/AR kulaklık seti gibi, telefon yatay olabilmesi için çift kamerayı arkadan 90 derece (dikey olarak) döndürmeyi de içeriyor. Ve muhtemelen Lightning şarj ve kulaklık çıkışı aynı şekilde devam edecek. Bu yinelemede USB-C olmayacak (MacBook’larda artık standart hale gelmesine rağmen).