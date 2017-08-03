iPhone 8’de Akıllı Kamera, Hızlı ve Kablosuz Şarj Özelliği Olacak

Apple, geliştiricilerin iOS 11‘in piyasaya sürülmesine hazırlanmasına ve yanlışlıkla iPhone 8‘in ayrıntılarını ortaya koymasına yardımcı oluyor. Geliştiriciler, telefonun tasarımını keşfetti, şimdi de kameralar için harika bir şey buldu: Akıllı sahneler.

“Akıllı Kamera” olarak adlandırılan özellik, çeşitli senaryolar için ayarları otomatik olarak ayarlar: bebeklerin, evcil hayvanların, hızlı hareketin, düşük ışıklı sahnelerin, gün batımı / güneşin doğuşunun ve hatta basılı belgelerin fotoğraflanması gibi.

Kızılötesi yüz tanıma (aka Pearl ID) Apple Pay‘de da kullanılacak gibi görünüyor. Hızlı şarj ile birlikte kablosuz (endüktif) şarj da desteklenecek gibi görünüyor. Apple, Apple Watch sayesinde endüktif şarj deneyimine zaten sahip.