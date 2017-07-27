iPhone 8’de İris Tarayıcısı Olacak

İnce ve çerçevesiz OLED ekrana sahip ünlü iPhone 8‘in detayları her geçen gün daha da netleşiyor. Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan Asya’daki yeni bir rapor bize, bu modelin sadece Ekim’de veya Kasım ayı başında sevkıyata başlayacağını, ancak muhtemelen iPhone 7s’lerde ve 7s Plus’ın yanında yayınlanacağını bildirdi. Bu cihazlar 17 Eylül’de piyasaya sürülebilir.

Apple’ın, parmak izi tarayıcıyı, iPhone 8‘deki (önceki modellerden daha büyük olan) yan monte güç düğmesinin içine yerleştirdiği söylenen hipotezinin bu seferde aksi söyleniyor. Görünüşe göre telefonun resmi kılıflarında bu düğme için bir delik yok. Dolayısıyla TouchID‘in orada saklanma olasılığı düşük. Bu arada Apple’ın istediği ve beklenen şey, ekranın altına nasıl yerleştireceğini bulmaktır.

Bu söylentiye göre, ya Apple akıllı telefonunun arkasına bir parmak izi algılayıcı yerleştirir. İkincisi, iPhone 8’in bir iris tarayıcıya sahip olabileceğini düşünüldüğünde seçtiği şey olabilir. Yukarıdaki resim, cihaz için varsayılan bir ekran koruyucusu gösteriyor ve gördüğünüz gibi, iris tarayıcı olmayan bir telefon için çok fazla sensör deliği var. Oysa böyle bir kurulum varsa, bu kesiklerin hepsi mantıklı gelir. Sistem FaceID olarak adlandırılabilir.

iPhone 8’de sadece siyah ön şerit var, bu da tek bir renk versiyonunda – siyah renk seçeneği sunulması ihtimali var demektir. Son olarak cam arka taraf, Apple için bir ilki olan Qi kablosuz şarj cihazını destekleyecek gibi görünüyor.