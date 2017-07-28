iPhone 8’in En Net Görüntüleri!

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Apple’ın hâlâ her ay on milyonlarca iPhone 7 satıyor. Sonuçta, 2017, iPhone’un 10. yıl dönümünü kutluyor; bu nedenle Apple’ın bu yılki modeli daha özel hale getirmek için harekete geçtiğini biliyoruz.

iPhone 8‘i beklemek için iPhone 7‘yi geçtiyseniz veya iPhone 7s‘i kullanmaya karar verirseniz, bir sonraki telefon beklediğiniz tasarım yenilemesi gibi görünüyor. En yeni söylentileri ve ne kadar makul olduklarını takip edeceğiz ve bunları tek bir noktaya koyacağız. İşte gerçek olma ihtimali yüksek iPhone 8 Tasarımları.