iPhone Bilgisayara Bağlama Sorunu ve Çözümü (Resimli Anlatım)

iPhone‘unuz PC’niz tarafından tanınmıyorsa, sorunu çözebilecek bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz. Ya da bilgisayarım iphone’u görmüyor diyorsanız bu makale tam sizin için.

Bazı insanlar sadece iTunes’dan hoşlanmazlar, bu kadar basittir. Ancak iPhone’larında depolanan fotoğraflara erişmek istiyorlarsa ne yapacaklar? Apple, kullanıcıların bilgisayarındaki “Bilgisayarım” aracılığıyla kamera kütüphanesine göz gezdirme imkânı sunar ve iCloud yedeklemeleriyle birleştirildiğinde, iTunes kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bununla birlikte, teknoloji dünyasındaki her şeyde olduğu gibi, her zaman çalışmaz ve bazı kullanıcılar, iPhone’lar takılıyken Bilgisayarım’da görünmüyor sorunuyla karşılaşırlar. Panik yapmayın, çünkü bu adımların ‘iPhone’unuzu bulmak için Windows PC’niz lazım olacak.

Sertifikalı Lightning Kablosu Kullanın

Daha ileri gitmeden önce, muhtemelen yalnızca Apple’ın iPhone’uyla verilen lightning kablosunu veya sertifikalı lightning kablosunu kullanmanız gerektiğini belirtmek gerekir. İnternette bulunan daha ucuz lightning kablolarından bazıları ve küçük mağazalardaki sadece veri aktarım imkanı olmadan telefonu şarj etme olanağı sunuyoruz. (bu konu önemli)

Veri aktarım yetenekleri sunmayan bir lightning kablosu kullanıyorsanız, iPhone’unuzun PC’niz tarafından neden algılanmadığı muhtemel bir şey değildir. Apple’dan veya bazı güvenilir perakendecilerden 20-30 TL gibi değişen fiyatlara resmi bir lightning kablosu alabilirsiniz.

Ayrıca bakınız: iPhone 8 Beklenen Özellikleri ve Çıkış Tarihi

iPhone’unuzu Bilgisayara Taktığınızda ‘güven’ Seçeneğini Seçtiğinize Emin Olun

iPhone‘unuzu Windows PC‘nize taktığınızda, iPhone’unuzda bilgisayara “güven” ve “güvenme” seçeneğini soran bir ileti görmelisiniz. Bir bilgisayara güvenmek, iPhone’unuza ve istediğiniz tüm verilere tam erişime sahip olmasını sağlar; bizim istediğimiz de budur. iPhone’unuzun kilidini açın ve mesaj göründüğünde “Güven”e dokunun.

Mantıksal olarak yalnızca bir kez görünmelidir, ancak iPhone‘umuzu bir bilgisayara takarken birden fazla görünür olduğunu fark ettik, bu yüzden daha önce kendisine güvenmiş olsanız bile güvenilir durumunu onaylamak için bir pop-up’a göz atın.

Tüm Güncellemeleri Yükleyin ve Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın.

Sertifikalı Lightning kablosu kullandığınızdan ve bilgisayarınızın güvenilir olduğundan eminseniz bir sonraki adım mevcut tüm güncellemeleri bilgisayarınıza kurmanızdır. Bu iTunes veya Windows’un kendisi için bir güncelleme olabilir.

Bir iTunes güncellemesini kontrol etmek için iTunes’u açın, Yardım > Güncellemeleri Kontrol Et ‘i tıklayın ve ekrandaki istemleri izleyin.

Windows 10 güncellemeleri için Başlat > Ayarlar > Güncellemeler ve Güvenlik > Windows Update bölümüne gidin ve “Güncellemeleri Kontrol Et” i seçin.

Ayrıca, Apple daima işletim sistemindeki hataları giderdiği için iOS yazılımınızı da güncellemeye değerdir ve mevcut iOS sürümünüzün etkilenmesi olabilir. iPhone’unuz için bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gitmeniz yeterlidir.

iTunes, Windows 10 ve iPhone‘unuzu güncelledikten sonra bilgisayarınızı da yeniden başlatmanız gerekir. Yeniden başlatıldıktan sonra, iPhone’unuz umarım Bilgisayarım‘da görünmelidir. Değilse, bir sonraki çözümü okumaya devam edin.

iPhone Sürücülerini Güncelle

Bilgisayarınıza güveniyorsanız iPhone’unuzu Bilgisayarım’da görünmese de, iPhone’unuzdaki sürücülerini güncellemek için tek bir çözüm kaldı. Aşırı karmaşık olmasa da sunduğumuz üç çözümün en teknikidir.

iPhone sürücülerinizi güncellemek için, ilk adım iPhone’unuzu bilgisayarınıza takıp Denetim Masası > Donanım ve Ses‘e gidin. Açıldıktan sonra, Belirtilmemiş bölümün altında “Apple iPhone” u bulun ve sağ tıklayın ve Özellikler‘i seçin. Yeni bir pencere görünmelidir – Donanım sekmesini tıklatın, Özellikler‘i ve ardından Ayarları Değiştir‘i tıklatın.

Yeni bir pencere açılmalıdır. Sürücü sekmesini seçin ve ardından “Sürücüyü Güncelle” yi tıklayın. Buradan, web’de en yeni iPhone sürücülerini arayın ya da iPhone sürücülerinin iTunes’da depolandığı klasöre yönlendirin. Çoğu kullanıcı için, bu C: \ Program Files \ Ortak Dosyalar \ Apple \ Mobil Cihaz Desteği \ Sürücüler olacaktır, ancak varsayılan yükleme konumuna bağlı olacaktır.

Bulunduktan sonra Tamam‘ı ve ardından İleri‘yi tıklayın. Sonra iki mesajdan birini göreceksiniz: ya iPhone sürücüleriniz zaten güncel veya yeni bir sürücü yüklenecek. Bu ikinci ise, iPhone’unuz sürücünüz kurulduktan kısa bir süre sonra Bilgisayarım‘da görünmelidir. Tüm seçeneklere rağmen yinede görünmez ise yorum alanını kullanarak bizlere iletin.