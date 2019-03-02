iPhone akıllı telefonları, diğer akıllı telefon modellerine göre biraz daha pahalı modeller. Serinin en eski modeli bile belli bir satış fiyatının üzerinde satışa çıkıyor ve iPhone akıllı telefonları lüks seriler olarak değerlendiriliyor. Sadece telefonların satış fiyatlarında değil, onarım ücretlerinde de bu durum karşımıza çıkıyor.

iPhone akıllı telefonlarının onarım ücretleri rakiplerine göre çok daha yüksek. Hal böyle olunca garanti durumu da çok daha önemli hale geliyor. Eğer telefonunuzda kullanıcı hatasına bağlı olmayan bir servis durumu oluşmuşsa, ilk kontrol etmeniz gereken şey iPhone Garanti Sorgulama.

Bu şekilde cihazınızın garantide olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi yaşadığınız sorun kullanıcı kaynaklı bir sorun değilse garantili cihazlarda çok ciddi servis ücretlerinden kurtulmuş oluyorsunuz. Peki, iPhone Garanti Sorgulama işlemini nasıl yaparız? Telefonların garantisini öğrenmek için yapacağını işlemlere geçelim.

iPhone Garanti Sorgulama Adımları

Bu işlem için Apple’ın resmi olarak oluşturmuş olduğu bir destek sayfası var. Markanın servis ve destek sayfası üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Hemen adımlara geçelim.

iPhone Garanti Sorgulama işlemi için öncelikle burada yer alan resmi bağlantıya girmeniz gerekiyor. Apple’ın servis ve destek sayfası olarak düzenlenmiş olan bir sayfa göreceksiniz.

işlemi için öncelikle burada yer alan resmi bağlantıya girmeniz gerekiyor. Apple’ın servis ve destek sayfası olarak düzenlenmiş olan bir sayfa göreceksiniz. Bu kısımda iki bölüme dikkat edeceksiniz. İlk bölüm üst kısımda yer alan “donanımınızın seri numarasını girin” kısmı olacak.

İkinci kısımda ise “lütfen gözüken kodu girin” kısmını göreceksiniz. Bu kısımda bir nevi güvenlik onaylaması.

İlk kısma direk olarak iPhone akıllı telefonunuzun seri numarasını girmeniz gerekecek.

Ardından alt kısımda yer alan kodu girerek sorgulama işlemini başlatmanız gerekiyor.

Sorgulama işleminden sonra sonuçlar size gösterilecek.

Bu kısımda karşınıza bazı seçenekler çıkacak. Telefonun servis desteğinin devam edip etmediğini görmek için “Onarım ve Servis kapsamı” kısmına girmeniz ve bu kısımda yer alan “Tahmini son kullanma tarihi” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Yapacağınız işlemler bu kadar kolay. Sürenizi göreceksiniz.

Dikkat Edilecek Nokta!

iPhone Garanti Sorgulama işlemi bu kadar kolay adımlarla gerçekleştirilebiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir kısım var. Bu işlemi yaparken iPhone seri numarasına ihtiyacınız var. Eğer seri numarasını bilmiyorsanız ya da seri numarasını nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız aşağıda söz edeceğimiz işlemleri gerçekleştirin.

Telefonunuzdan “ Ayarlar ” kısmına girin.

” kısmına girin. Buradan Genel sekmesine girin ve “Hakkında” bölümünü görüntüleyin.

Hakkında kısmında seri numarası sekmesi altında numarayı göreceksiniz.