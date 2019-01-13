iPhone İçin En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları 2019

iPhone‘lar, akıllı telefon kategorisindeki en gelişmiş kameralara sahiptir. Çift kamera kurulumunun ortaya çıkışıyla, çok daha verimli fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Ayrıca bu kameralar, fotoğraflara bokeh efektleri verme yeteneğine sahip, bu nedenle DSLR ile akıllı telefondan çekilen bir resim arasındaki çizgi giderek bulanıklaştırıyor. Durum bu halde olunca en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını bulmak önemli bir mesele oluyor.

Akıllı telefon kamerasındaki bu paradigma ile, fotoğraf düzenleme uygulamaları da bir devrime tanık oldu. Artık fotoğraf düzenleyici uygulamalarının sıkıntılı olduğu ya da fotoğraf düzenleme uygulamalarının çoğunun ağır olduğu günler geride kaldı.

Şu anda Apple App Store, iOS cihazlardaki fotoğrafları düzenlemek için en iyi uygulamayı seçerken kafanın karıştıracağı gelişmiş özellikler sunan olağanüstü fotoğraf düzenleyici uygulamalarla doludur. Bundan dolayı biz de özellikleri ile birlikte iPhone için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarının bir listesini hazırladık.

iPhone için En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

1. Snapseed – Genel Olarak En İyi Fotoğraf Düzenleyicisi

Google Snapseed, şüphesiz resimler için en iyi düzenleme uygulamalarından biridir. Kullanımı kolay bir arayüz ile birlikte tonlarca özellik, uygulamayı favori tercihimiz haline getiriyor. Önceden var olan birkaç filtreden birini seçebilir ve pozlama, renk ve kontrast bakımından ayarlamalar yapabilirsiniz. İstenmeyen nesneleri kaldırmak için fotoğraflarda seçici ayarlamalar da yapılabilir.

Snapseed’in Özellikleri

– Fotoğrafları anında düzenlemek için bir dizi doğrudan filtre seçeneği.

– Uygulama aynı zamanda RAW düzenlemeyi destekler.

– Kendinize ait filtreler oluşturabilir ve bunları saklayabilirsiniz.

Snapseed, diğer düzenleme uygulamalarında nadiren kullanılabilen işlevlere sahip, iPhone için eksiksiz bir fotoğraf editörü uygulamasıdır. Dahası, uygulamayı indirmek için hiçbir ücret ödemezsiniz. Uygulama içi satın alma işlemine gerek kalmadan ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

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2. VSCO – Çoklu Filtre Seçeneğinin Üstadı

iPhone için çok çaba harcamadan bir fotoğrafı düzenleyebileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız, VSCO sizin için tasarlanmış bir uygulamadır. Maruz kalma, doygunluk, skeç, tonlama gibi filtrelerin farkında değilseniz, uygulamada sağlanan filtrelerin çeşitliliği ile daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

VSCO Editing App Özellikleri

– Uygulama içi satın alımlarla açılabilen birden fazla hazır ayar seçeneği.

– Uygulama ile RAW fotoğrafları düzenleyebilirsiniz.

– Fotoğraflarınızı VSCO topluluğu ile paylaşabilirsiniz. Instagram’a benzer bir arayüze sahip.

– Doğrudan uygulamayla düzenlenen görüntüleri paylaşabilirsiniz.

Parlaklık, kontrast, renk dengesi ve keskinlikteki ayarlamalar gibi temel düzenlemeleri yapmanın yanı sıra, her bir hazır ayarın ayarlarını da kontrol edebilirsiniz. VSCO’nun arayüzü ilk başta kafa karıştırıcı olabilir, ancak bir kez kendinizi temel bilgilerden haberdar ettiğinizde, diğer fotoğraf düzenleme uygulamarını kullanmak istemezsiniz.

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3. Adobe Lightroom CC – Güçlü ve Basit Fotoğraf Düzenleme

Adobe Suite’in güçlü bir düzenleme aracı olan Adobe Lightroom, iPhone ve diğer iOS aygıtları için tam teşekküllü fotoğraf düzenleme uygulamasından biridir. Uygulamanın varsayılan ön ayarları ve en yeni fotoğraf düzenleme araçlarından bazıları, hem yeni başlayanlar hem de fotoğraf meraklıları için mükemmel.

Adobe Lightroom CC’nin Özellikleri

– Daha yaratıcı kontrol için DNG RAW formatıyla çekim yapabilirsiniz.

– Düzenlenen fotoğraflarınızı Adobe Creative Cloud ile cihazlar arasında senkronize edilebilirsiniz.

– Gerçek zamanlı fotoğraf çekerken beş ön ayarı kullanabilirsiniz.

– Uygulama, otomatik olarak renk sapmalarını tespit etmek ve onarmak için Adobe’nin ünlü bir aracı olan Kromatik Sapma ile birlikte geliyor.

Adobe Lightroom CC, Adobe’nin fotoğraf düzenleme programlarına aşina iseniz, başlamak için harika bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Seçici ayarlamalar, yapay zeka bazlı otomatik etiketleme özelliği ve senkronizasyon gibi premium özelliklerin kilidini açmak için uygulama içi satın alımlar yapabilirsiniz.

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4. Lens Distortion – Sahne Seçiminin En İyisi

Lens Distortion uygulaması, aslında fotoğraflarına süslü hava ve ışık efektleri eklemeyi seven insanlar içindir. Uygulamada, sis, yağmur, kar, pırıltılı vb. gibi çoklu mercek bozulmalarını bulabilirsiniz. Fotoğrafları düzenleyerek birden fazla filtre ekleyebilirsiniz. Ayrıca, her bozulma efekti üzerinde bulanıklığı, opaklığı ve bulanıklığın yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

Lens Distortion Uygulamasının Özellikleri

– Çeşitli efektleri birleştirme ve üst üste bindirme, bu uygulamayı en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri haline getirir.

– Uygulamanın arayüzü kavramak son derece kolaydır.

iPhone için Lens Distortion’un görüntü düzenleme uygulaması, kırpma, kontrast vb. araçlarla gelen, basit bir düzenleme uygulaması değildir. Uygulamanın, fotoğraflara bulanık ve parlak efektler eklemek için çeşitli hazır ayarları vardır. İlginç bir şekilde, her bir efektin yoğunluğu sadece kaydırıcı düğmelerle kontrol edilebilir. Uygulamayı indirmek ücretsizdir ancak daha fazla efekt ve pakete erişmek için premium satın almanız gerekir.

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5. Photo Editor by Aviary – Anlık Düzenleme İçin En İyi Uygulama

Aviary Fotoğraf Editörü, bir düzenleme uygulamasından beklenilen bütün özellikleri yerine getiren bir uygulamadır. Derinlemesine düzenleme yapmak isteyen tüm kullanıcılar içindir. Uygulama, fotoğrafınızı anında düzenlemenize yardımcı olacak birçok efekt ve tek dokunuşla geliştirme seçenekleriyle birlikte gelir. Daha fazla filtre ve donanım seçeneğine erişmek için Adobe ID’nizle oturum açabilirsiniz.

Aviary Fotoğraf Editörünün Özellikleri

– 1500’den fazla ücretsiz efekt, çerçeve, kaplama ve çıkartma arasından seçim yapabilirsiniz.

– Tek dokunuşla geliştirme seçenekleri fotoğraf düzenlemeyi daha az zaman alan hale getirir.

– Unutulmaz anılara dönüştürmek için resmin altına ve üstüne metinler eklenebilir.

Aviary, fotoğraflarınızı birkaç dakika içinde güzelleştirebilecek bol seçeneklerle, iPhone için en iyi ve en eğlenceli fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisidir. Uygulama, kırpma, kontrastı ayarlama seçenekleri, parlaklık, sıcaklık, doygunluk, vurgulamalar vb. gibi temel düzenleme özellikleri ile doludur. Aynı zamanda Aviary, en iyi ücretsiz fotoğraf editörü uygulamalarından biridir.

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6. Darkroom – En Basit Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Darkroom, iOS platformu için özel olarak geliştirilmiş bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulamanın basitliği, uygulamanın benzersiz satış noktasıdır. Geliştiricileri, uygulamanın arayüzünü olabildiğince basitleştirmeye odaklanmıştır. Kırpma, döndürme, parlaklık, kontrast dahil olmak üzere tüm araçlar tek bir ekrana yerleştirilmiştir. Darkroom resim düzenleme uygulaması, iyi bir düzenleme uygulamalasından beklediğiniz tüm temel işlevleri yerine getirebilir ve bir dizi filtre ek bir avantajdır.

Darkroom Özellikleri

– Düzenli şekilde sıralanmış araçlar ve filtreler ile basit ve anlaşılır bir arayüz.

– Son derece gelişmiş bir filtre seti.

– Fotoğraf düzenleme uygulamasında kendi filtrenizi oluşturabilirsiniz.

– Canlı fotoğraflar, uygulamadaki araçlar kullanılarak da düzenlenebilir.

Darkroom, ileri düzey fotoğrafçılar için veya fotoğrafçılığın konseptleriyle ilgili bilgili kişiler için araçlar sunan bir uygulamadır. Karmaşık iPhone fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanmaktan yorulduysanız, indirmeniz gereken bir Darkroom’dur. Bu uygulama normal bir kullanıcı için fotoğrafları düzenlemeyi çok daha basite indirger.

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