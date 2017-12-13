Az önce Apple, iOS 11.2.1 ve tvOS 11.2.1‘i indirip yüklemeye hazır hale getirdi. Zaten desteklenen mobil cihazlara ve Apple TV konsollarına yayılmış olmalıdırlar.

Bu güncellemenin her ikisi de pratik olarak aynı şeyi düzeltiyor: Paylaşılan kullanıcılar için HomeKit‘te uzaktan erişimi kullanma becerisi. Bu, belirli şartlar altında yetkisiz erişime izin veren Apple‘ın akıllı ev ortamında yeni keşfedilen bir güvenlik açığına hız verilmesi için geçtiğimiz hafta bir sunucu tarafı anahtarı aracılığıyla geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Yetkisiz kişilerin ev aksesuarlarına, kilitler ve garaj kapı açıcıları dahil olmak üzere erişmesine izin vermek oldukça kötü bir hataydı. Bu güncellemeyi uyguladıktan sonra, bir kez daha HomeKit‘te uzaktan erişimi kullanabileceksiniz ve artık güvenlikle ilgili bir dezavantaj bulunmuyor.

Uygulamanın yaklaşık büyüklüğü iPhone’lar için 60 MB civarında.