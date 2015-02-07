iPhone için müzik indirme uygulamaları!

Bildiğiniz gibi iOS işletim sistemine sahip cihazlarda müzik veya klip indirmesi yapılamıyor. Bunun sebebi olarak Apple gösterilebilir. Apple‘da bir müzik satıcısı olduğu için, App Store üzerinde ücretsiz müzik uygulamalarına fazla yer vermemekte. Bu yazımızda sizlere iPhone veya iPad’inizle kullanabileceğiniz ücretsiz ve çevrimdışı müzik uygulamalarından bir kaçını paylaşacağız. Bu uygulamalar için jailbreak işlemine gerek olmadığını da belirtelim. Başlangıç olarak benim kullandığım ve tavsiye ettiğim müzik uygulamasından başlıyorum.

iOS için çevrimdışı müzik uygulamaları!

Music Plus: iPhone/iPad cihazlarınıza ücretsiz müzik indirebileceğiniz, çevrimdışı dinleyebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama isminin Türkçe olmadığına bakmayın, Türkçe dil desteği de yer almakla beraber çoğu Türkçe şarkıyı da içerisinde barındırmakta. Kendim kullandığım için belirteyim, bazen Wi-Fi ile müzik arama yaparken hata verebiliyor. Büyük ihtimalle güncelleme ile sorun kapatılır.

iPhone/iPad cihazlarınıza ücretsiz müzik indirebileceğiniz, çevrimdışı dinleyebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama isminin Türkçe olmadığına bakmayın, Türkçe dil desteği de yer almakla beraber çoğu Türkçe şarkıyı da içerisinde barındırmakta. Kendim kullandığım için belirteyim, bazen Wi-Fi ile müzik arama yaparken hata verebiliyor. Büyük ihtimalle güncelleme ile sorun kapatılır. Full Mp3: Türk geliştirici tarafından hazırlanan Full Mp3 adlı uygulama, çevrimdışı müzik dinlemeye, yani ücretsiz müzik indirme imkanı sağlıyor. Uygulama iOS 6 ve sonrası işletim sistemlerinde başarılı olarak çalışıyor, kullanıcılar tarafından da oldukça güzel yorumlara sahip olduğunu belirtelim.

Türk geliştirici tarafından hazırlanan Full Mp3 adlı uygulama, çevrimdışı müzik dinlemeye, yani ücretsiz müzik indirme imkanı sağlıyor. Uygulama iOS 6 ve sonrası işletim sistemlerinde başarılı olarak çalışıyor, kullanıcılar tarafından da oldukça güzel yorumlara sahip olduğunu belirtelim. Mp3 İndir: LuGeSoft tarafından geliştirilen ücretsiz müzik indirme ve dinleme uygulaması diyebiliriz. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilse de uygulama içi satın alma teklifi de sunuluyor. Tabi Premium paket almadan satın almak da mümkün. Uygulamayı kullananlar tarafından oldukça güzel yorumlara sahip olduğunu da belirtelim.

LuGeSoft tarafından geliştirilen ücretsiz müzik indirme ve dinleme uygulaması diyebiliriz. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilse de uygulama içi satın alma teklifi de sunuluyor. Tabi Premium paket almadan satın almak da mümkün. Uygulamayı kullananlar tarafından oldukça güzel yorumlara sahip olduğunu da belirtelim. iDownloader Pro: iPhone ve iPad cihazlarınıza müzik indirebileceğiniz diğer bir alternatif de iDownloader Pro diyebiliriz. Uygulama şuanda ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Uygulama içi satın alma teklifi de sunuluyor fakat bu teklif sadece reklamları kaldırıyor, yani müzik indirmek tamamen ücretsiz diyebiliriz. Bu uygulamanın da kullanıcılar tarafından oldukça beğenildiğini söyleyebiliriz.

iPhone/iPad yada kısaca iOS işletim sistemine sahip telefonlar, tabletler için ücretsiz müzik indirme uygulamalarını bu yazımızda sizlerle paylaştık. Yukarıdaki müzik uygulamalarını denedikten sonra yorum atıp, kullanıcıları bilgilendirmeniz bizim için oldukça önemli. Gelişmeler, yeni haberler, yeni ipuçları için takipte kalınız.

Eğer bildiğiniz ücretsiz müzik indirme uygulamaları da varsa yorum ile iOS kullanıcıları ile paylaşmayı unutmayınız…