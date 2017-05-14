iPhone, iPad ve iPod’da Şifreyi Sıfırlama Nasıl Yapılır?

iPad, iPod veya iPhone şifrenizi unuttuğunuzda ne yapılması gerektiği üzerine adım adım bir rehber hazırladık. iTunes ile iOS cihazınızı düzeltin ve geri yükleyin.

Eğer iPad, iPod ya da iPhone’unuzun şifresini unuttuysanız, endişelenmeyin çünkü unutulmuş bir IOS şifresini sıfırlamanın bir yolu var.

Cihazınızın iTunes ile senkronize edilip edilmediği, iOS şifrenizi iPod, iPad veya iPhone’da düzeltip geri yüklemek mümkündür. Altı kez yanlış bir şifre koyarsanız ve bir “iPad devre dışı” mesajı alıyorsanız bile, hepsi kaybolmaz.

Şans eseri, Apple bu olasılığı düşündü ve aygıtların sıfırlanabilmesini sağladı. Anahtar soru, iPad’inizi veya iPhone’unuzu bilgisayarınızdaki iTunes’la zaten senkronize ettiniz mi? Sahip olanlar ve sizin olmayanlarınız için bir rehber yazdık.

Unutulmaması gereken en önemli nokta, şifrenizi unuttuğunuzdan önce cihazınızın yedeğini almadığınız sürece son verilerinizden bir kısmını kaybedebilirsiniz.

Bu kılavuz aynı zamanda bir iPod touch kullanan herkes için de çalışacaktır.

Apple aşağıdakileri tavsiye eder:

iPhone’unuzu, iPad’inizi veya iPod’unuzu iTunes’la senkronize ettiyseniz, cihazınızı silmek ve şifrenizi kaldırmak için iTunes’u kullanın.

iCloud’da oturum açtıysanız ve Find My iPhone ‘u (iphone’umu bul’u) etkinleştirdiyseniz, cihazınızı silmek için iCloud’u kullanın.

‘u (iphone’umu bul’u) etkinleştirdiyseniz, cihazınızı silmek için iCloud’u kullanın. iTunes ile senkronize edemiyorsanız veya bağlanamıyorsanız ve iCloud’u kullanmıyorsanız, cihazınızı silmek için kurtarma modunu kullanın.

Cihazınızı nasıl sileceğinizi ve yukarıdaki yöntemlerin üçünü de kullanarak şifrenizi kaldıracağınızı açıklıyoruz. Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Unutulan bir şifreyi sıfırlamak için iTunes nasıl kullanılır?

iPad’inizi, iPhone’unuzu veya iPod’unuzu bilgisayarınızdaki iTunes ile yakın zamanda senkronize ettiyseniz, yazılımı kullanarak cihazınızı geri yükleyebilirsiniz.

Öncelikle iPad, iPod veya iPhone’unuzu normalde senkronize ettiğiniz PC’ye veya Mac’e bağlayın ve iTunes’u açın. iTunes sizden şifreyi girmenizi isterse daha önce senkronize ettiğiniz başka bir bilgisayar kullanın. Aksi takdirde, kurtarma modunu veya iCloud’u kullanmanız gerekir (bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için okumaya devam edin).

Cihaz hala devrede değilse veya iTunes otomatik olarak cihazınızı senkronize etmezse, cihazı Sync butonuyla iTunes ile senkronize edin.

Yedekleme ve senkronizasyon işlemi tamamlandığında, ‘iPad’i geri yükle’yi (veya iPhone’u) tıklayarak cihazınızı geri yükleyin.

IOS Kurulum Yardımcısı cihazınızı ayarlamasını istediğinde, “iTunes yedeklemesinden geri yükle” yi tıklayın.

Cihazınızı iTunes’dan seçin ve cihazınızın en son yedeklemesini seçin.

Unutulan bir şifreyi sıfırlamak için iCloud’u kullanma

Aygıtınızda iPhone’un kurulum ayarına sahip olursanız, iCloud’u silmek ve geri yüklemek için kullanabilirsiniz, bu da iCloud’un şifresini silecek. Bununla birlikte, içeriğini de silecek, bu da bir iTunes veya iCloud yedekiniz yoksa fotoğraflarınızı ve üzerinde depoladığınız başka herhangi bir şeyi kaybedeceğiniz anlamına geliyor.

Bunu yapmak için icloud.com/find‘a bir bilgisayar veya mobil cihazdan gidin. Orada, Apple kimliğinizle (iOS App Store’a giriş yapmak için kullandığınız e-posta adresi ve şifre) oturum açmanız gerekir.

Pencerenin üstünde Tüm Aygıtları görmelisiniz. Tıklayın ve kilitli olduğunuz cihazı seçin. Sonra Sil’i seçin.

Artık bir yedeklemeniz varsa bir yedekten geri yükleyebileceksiniz veya cihazınızı yenisiyle ayarlayabileceksiniz.

Unutulan bir şifreyi sıfırlamak için kurtarma modu nasıl kullanılır?

Aşağıdaki uyarılardan birini görürseniz, cihazınızı silmeniz gerekir.

“iTunes, [cihaza] bir şifreyle kilitlendiği için bağlanamadı, iTunes ile kullanılabilmesi için şifrenizi [cihazda] girmeniz gerekir”. Veya “[cihaz] bu bilgisayara güvenmeyi seçmediniz”

Bunu yapmak için önce cihazınızı kurtarma moduna geçirmeniz gerekir. Bunun nasıl yapılacağını öğrenin. iPhone, iPad veya iPod touch’ı kurtarma modu kılavuzuna ve dışına çıkarma hakkında bilgi edinin, sonra tekrar geri gelin ve bir sonraki adıma geçin.

iTunes’un kurtarma modunda olduğunu belirten mesajda ‘Tamam’ı tıklayın.

Şimdi cihazınızı iTunes‘dan geri yükleyin.