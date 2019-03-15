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iPhone, iPad ve Mac’te FaceTime Nasıl Kapatılır?

Apple'ın en son güncellemesi ile FaceTime uygulamasında bulunan büyük açık, hala varlığını koruyor. En iyi önlemi FaceTime'ı kapatarak alabilirsiniz...

By Muhammed Arslan

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iPhone, iPad ve Mac'te FaceTime Nasıl Kapatılır?

Arkadaşınızın konuşmasını dinlemek ister misiniz? Apple’ın FaceTime hizmetindeki bir hata sayesinde, yapmanız gereken tek şey onları iPhone veya Mac’lerinde FaceTime üzerinden aramak.

Daha sonra ne olduğunu duymak için aramayı cevaplamamış olsalar bile, telefonlarının mikrofonunu kullanabilirsiniz. Bu ciddi hata şimdi teknoloji haberleri okuyan herkes tarafından bilinmektedir. Apple bu hatayı daha sonra düzeltene kadar başka birinin konuşmasını dinlemek mümkün olacak.

Ancak Apple, 1 Şubat’ta düzeltmenin geciktiğini duyurmuştu. Şimdi ise güncelleme gelmesine rağmen kısmen bu sorun devam ediyor. Kısa bir çözüm FaceTime’ı kapatın. Bunu da nasıl yaparsanız, size kısa bir rehber ile anlatacağız.

Mac Cihazlarda FaceTime Nasıl Kapatılır?

Yapmanız gereken oldukça basit;

iPhone, iPad ve Mac'te FaceTime Nasıl Kapatılır?

  • FaceTime uygulamasını açın
  • Menüye gidin ve “FaceTime” üzerine tıklayın
  • “Tercihler”i seçin.
  • Bu hesabı etkinleştir seçeneğinin işaretini kaldırın
  • Ya da Menüye gidin ve “FaceTime kapat” seçeğini seçin.

iPhone ve iPad’lerde FaceTime Nasıl Kapatılır?

Diğer Mac cihazlarla benzer bir yapıya sahip olan FaceTime, aşağıdaki adımları takip ederek kapatılabilir;

iPhone, iPad ve Mac'te FaceTime Nasıl Kapatılır?

  • Ayarlar uygulamasına gidin,
  • Buradan “FaceTime” ‘a gidin
  • Ayarları “FaceTime kapalı” olarak değiştirin

Ayrıca bkz: iPhone Garanti Sorgulama

 

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