Geçen sene ortaya çıkan bir başka skandalın ardından Apple, iPhone’ların yaşlanma sürecinde güç yönetimini nasıl ele aldığına dair yeterince şeffaf olmadığını itiraf etmişti. Bazı çevrelerce bu duruma planlı eskitme adı verilmişti.

Uzun lafın kısası zayıf pillerin rastgele yeniden başlatılmalarını önlemek için belirli bir seviyenin altında pilleri olan iPhone’ların performansları düşürülüyor. Bununla birlikte kullanıcı neler olup bittiğine ve neden iPhone’larının aniden performans ve yanıt verme hızını yavaşladığına asla tam olarak anlam veremiyor.

Bu iletişim eksikliği yüzünden kendisini kurtarmak için Apple, bir iPhone pilinin fiyatını 29 dolara kadar düşürdü. Gelecekteki bir güncellemenin kullanıcılara pillerinin sağlık durumunu bildirebileceğini de söylemişti. Planlı eskitme işlevini devre dışı bırakmalarına izin vereceğini söyledi. Şimdi iOS 11.3 Beta 2 ile, nihayet bu yeni özelliğin bir görüntüsünü elde ettik!

Buna ulaşmak için; Ayarlar > Pil menüsünde Pil Sağlık (Beta) adlı yepyeni bir menü bulacaksınız. Bunu açtığınızda pilinizin maksimum kapasitesi için bir değer elde edebilirsiniz. Temel olarak eğer bu sayı %80’in altına düşerse artık yeni bir pil düşünün.

Bu özelliği devre dışı bırakma seçeneğine sahip oluyorsunuz. Ancak bunu yaparken de zayıf pil gücü çıkışı nedeniyle telefonu yeniden başlatma riskini de kabul etmiş sayılırsınız. Bunu bilmeniz sizin için önemli olabilir.