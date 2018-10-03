iPhone Şarj Sorununu Çözerek Yeni Sürprizler İle Geliyor

İkinci iOS 12.1 beta bugün Apple tarafından piyasaya sürüldü ve bu birkaç nedenden ötürü dikkate değer. Birincisi, birkaç gün önce ortaya çıkan tuhaf şarj sorunu için bir düzeltme ile geliyor.

Bazı iPhone XS ve XS Max üniteleri telefonu açana kadar şarj etmeyi reddettiğini biliyoruz. Bazı durumlarda, ekrana hafifçe vurmak telefonları şarj etmeye başlamak için yeterli olurdu. Bazıları da yalnızca Lightning USB kablosunun fişini çekip tekrar takmanın işe yaradığını belirtmişlerdi.

Bu sorun iPhone XS ve XS Max sahiplerinin şikayet etmesinden dolayı kötü şöhret kazandı. iOS 12‘yi çalıştıran çok sayıda telefonu etkiledi.

Yeni iOS 12.1 beta ayrıca kızıl saçlı ve kıvırcık saçlı yeni karakterler, daha duygusal gülen yüzler ve hayvanlar, sporları ve yiyecekleri temsil eden 70’den fazla yeni emoji de sunuyor.

Yeni işletim sistemi Apple‘ın daha önce bahsettiği iPhone XS ve XS Max için eSIM desteği gibi çeşitli özellikleri sunuyor. Bu sayede, fiziksel bir SIM kart gerekmeden bir cep telefonu planını bir taşıyıcıdan etkinleştirebilirsiniz. Ancak seçtiğiniz taşıyıcı, bunun işe yaraması için yeni standardı desteklemelidir. eSIM‘i etkinleştirme ayrıca çift SIM işlevinin Çin dışındaki yerlerde çalışacağı anlamına gelir.

iOS 12.1 ayrıca Portre Modu çekimleri için gerçek zamanlı Derinlik Kontrolünü de getiriyor. Adından da anlaşılacağı gibi çekimlerden önce çekim alanınızın derinliğini ayarlamanıza izin verecek. Grup FaceTime‘ında geri döneceğini belirtmek isteriz.