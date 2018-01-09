Bugün yayınlanan yeni bir rapor iPhone SE‘nin devamı olacak Apple iPhone SE 2‘nin bazı yeni özellikler ile geleceklerini söylüyor. Cihazın kullanıcılarına isteğe bağlı kablosuz şarj sunabilmesi için bir cam arka kapak içereceği söyleniyor. Bu düşük fiyatlı modelin hepsi cam arka kapaklara sahip ve kablosuz şarjı destekleyen 2017 iPhone ünitelerine katılmasına izin verecek.

Çin’in weibo forumundan biri iPhone SE 2‘ye ait birkaç arka panel gösterdiğini iddia eden bir resim yayınladı. Ayrıca bu resimde arka panelleri camdan yapılmış gibi gösteren bir belge de görebilirsiniz. Metal arka kapaklar kablosuz şarj etme teknolojisine izin vermiyorlardı. Apple‘ın resmen iPhone SE 2‘yi duyurmadığını ise tabii ki belirtelim. Bir söylentiye göre ise iPhone SE 2‘nin Apple iPhone 7‘de kullanılan aynı A10 Fusion SoC işlemci tarafından destekleneceği konuşuluyor. 4 ile 4.2 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Bu işlemci 4 çekirdekli bir işlemcidir. 32GB dahili depolama alanı taşıyan bir model, 128GB depolama alanı ile gelen diğer bir model daha olacağı öngörülüyor. 1700mAh bir pil kapasitesi ile gücünü korumaya devam edecekmiş. 2GB RAM ise diğer söylentilerin arasında yerini almış.

Telefonun 2018 yılının ilk yarısında satışa çıkacağını düşünmekteyiz. Bekleyip görelim. Eğer iPhone 8 veya iPhone X almamışsanız biraz daha sabırlı olursanız bu yeni model ile daha küçük bir canavara sahip olabilirsiniz.