iPhone SE 2 Ne Zaman Çıkacak? Özellikleri, Fiyatı ve Son Dedikodular!

iPhone SE 2 çıkış tarihi, teknik özellikleri ve İngiltere fiyatı hakkındaki en yeni bilgiler eşliğinde en son dedikoduları bu yazımızda inceledik.iPhone’unuzun daha küçük olmasını diliyorsanız dedikodulara göre 2018’de piyasaya sürülecek yeni iPhone SE 2 modelini duymaktan memnun olabilirsiniz.

Telefon hakkında daha fazla şey bilmek ister misiniz? İşte bu incelememizde iPhone SE 2 yayın tarihi, dedikoduları, ipuçlarını ve kanıtları toparladık. Analiz ettiğimiz iPhone SE 2‘nin teknik özellikleri, tasarımı ve yeni gelecek özellikler ile fiyatlandırma politikasını öğrenmek için doğru yere geldiniz!

iPhone SE 2 Ne Zaman Çıkacak?

İlk seri olan iPhone SE Mart 2016’da duyuruldu. Ancak 2017’de önemli bir güncelleme alamadı. Sadece 32 ve 128 GB’lık bir depolama alanına sahipti. Bu sene iPhone SE‘nin bir güncelleme alacağı kesin gibi görünüyor. Bununla birlikte yeni model olacak iPhone SE 2 2018 Mart ayında çıkması bekleniyor. Bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman olacağı hakkında bilgi henüz yok.

Ağustos ayında yayınlanan FocusTaiwan raporunda yeni iPhone SE 2‘nin 2018 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği öne sürülmüştü. Kaynaklar bu yeni iPhone’un Hindistan’da mevcut iPhone SE’yi üretmiş olan Wistron tarafından üretileceğini iddia ediyor.

Tahminler Tayvanlı pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından da desteklendi. iPhone SE 2‘nin 2018’de satışa sunulacağını düşündüklerini söylediler.

iPhone SE Satışı ve Desteği Durdurulacak Mı?

Bununla birlikte tüm bu gelişmeler iPhone SE‘nin bir güncelleme alacağı düşüncesini güçlendiriyor.

Analist Juitang 2017 temmuz ayında Apple’ın 4 inç cihazı iPhone SE‘yi artık güncellemeyeceğini yazdı. Juitang daha pek çok tüketicinin film izlemek, oyun oynamak ve web’de gezinmek için daha geniş ekranlar tercih ettiğini belirtti. Büyük çoğunluğun 5 inç veya daha büyük ekranlara alışması sebebiyle küçük telefonlar için yeterli talebin olmadığını iddia etti.

iPhone SE2 Dünya Genelinde Satışa Çıkacak Mı?

iPhone SE güncelleştirilse bile çok iyi bir halde olmayacak. Bazı raporlar yeni iPhone SE 2 modelinin her yerde bulunmayabileceğini öne sürüyor.

Çinli site Economic Daily‘e göre kod adı Hangzhou olan orta seviye bir iPhone üzerinde çalışılıyor. Bu düşük fiyatlı model görünüşe göre Çin ve Hindistan’da düşük fiyatlı pazarları ele geçirme amacıyla üretilecek.

Bu rapora göre bu düşük tanımlı modelin 2018 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkabileceğini bizlere gösteriyor.

Bir başka rapora göre iPhone SE 2‘nin diğer pazarlara açılmadan önce Hindistan’da piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu Apple’ın belirli bölgelere daha ucuz bir cihaz sunmayı planladığı anlamına gelmesine rağmen kuşkulu görünüyor. Normalde Apple, iPhone’u belirli ülkelere eski bir sürümüyle sunarak bunu yapardı.

iPhone SE 2 Fiyatı

iPhone SE modelinin şu anda 32GB ve 128GB sürümleri mevcuttur. ABD’de iPhone SE telefonun fiyatı 32GB model için 399 dolar ve 128GB için 449 dolardır.

iPhone SE 2‘nin piyasaya sunulduğunda benzer şekilde fiyatlandırılmasını bekliyoruz.

iPhone SE 2 Tasarım

iPhone SE modeli iPhone 5S‘ye benzerdir. Bu yeni model de daha küçük boyutlara sahip olması beklense de iPhone SE 2‘nin iPhone 8‘e benzeyeceği düşünülüyor.

Değişmesi muhtemel tek şey renk seçenekleridir. iPhone SE modelinin şu anda Gümüş, Altın, Rose Gold ve Uzay Gri seçenekleri mevcuttur. iPhone SE 2 ise iPhone 8 gibi Gümüş, Altın ve Uzay Gri renklerinde gelmesi muhtemel. iPhone SE 2 aynı zamanda cam arka kapağa sahip olabilir. Kablosuz şarj etme özelliği iPhone 8 ve iPhone X ile birlikte gelen bir özellikti. Bu özellik yeni iPhone SE 2‘nin daha çok arka kapağı camlı bir iPhone 4 versiyonuna benzeyeceği anlamına gelebilir.

Ayrıca iPhone SE 2‘nin iPhone X tarzı bir ekran tasarımına sahip olabileceği teorileri de var. Ancak bunun orta seviyeli ve daha uygun fiyatlı bir telefon için fazla geleceğini düşünüyoruz.

Bu söylentiler bir grafikerin telefonun neye benzeyeceğini hayal etmesini durduramadı. Aşağıdaki Youtube videosunda Apple’ın iPhone X benzeri bir yeniden tasarım sunması halinde iPhone SE 2‘nin neye benzeyeceğini görebilirsiniz.

iPhone SE 2 Boyutları

iPhone SE 4 inç ekrana sahiptir. Cihaz 123.8mmx58.6mm boyutlarında ve kalınlığı 7.6mm’dir. 113 gram ağırlığındadır.

Yeni iPhone SE 2 boyutları daha da ince olabilir. Örneğin telefon 7.3 mm olarak iPhone 8 kadar ince olabilir. Apple, iPhone 8 tasarımını taklit etmek için iPhone 5S tasarımını tekrar elden geçirirse bu mümkün olabilir.

Yukarıdaki Youtube videosundan da anlaşılacağı gibi yeni iPhone SE 2, iPhone X tasarımını bile taklit edebilir. Eğer iPhone X gibi çerçeve içermeyen bir ekranı olursa cihazın kendisi çok daha küçük olabilir.

iPhone SE 2‘nin daha küçük bir cihaz olmaması da mümkün. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple iPhone’un düşük maliyetli bir versiyonu üzerinde LCD-TFT ekranı, daha az piksel ve 649 $ ile 749 $ arasında bir maliyetle tanıtımı yapacak. Ming-Chi Kuo’ya göre ayrıca yeni telefonun iPhone 8‘den bile daha büyük olabilme ihtimali var.

iPhone SE 2 Ekran Özellikleri

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun teorisine göre Apple yeni modelinde iPhone X gibi OLED ekran sunacak. Aşağıdaki fotoğrafta ekran farklarını görebilirsiniz. Ayrıca iPhone SE‘nin şu anki 4 inç yerine 4.2 inç ekrana sahip olabileceği konusunda başka bir söylenti de var. Bu 0.2 inç sebebi ise ekranın çerçeveli olma ihtimali. Bu ilginç teoriye göre telefonun tamamına yayılan bir ekrana sahip olan iPhone X‘in aksine Ev tuşunun iPhone SE 2‘de kalması bekleniyor.

iPhone SE 2 Özellikleri

Tekz24 raporuna göre iPhone SE 2 A10 Fusion çipi sunacak. iPhone 7’deki işlemci diyelim oradan hatırlayın. Eski model iPhone SE ise iPhone 6S’de kullanılan A9 çip ile çalışıyor.

Buna ek olarak eski modelde 5MP FaceTime kamera bulunurken yeni modelde Retina Flash ile 7MP FaceTime kamera bekleniyor.

Ayrıca şu anki iPhone SE‘nin birçok özelliğini koruması da beklentiler arasında yerini alıyor.

Son olarak Tekz24 “çok güvenilir bir kaynaktan” bir ipucu aldığını ve iPhone SE 2‘nin bir cam arka paneli olacağını ve kablosuz şarjı destekleyeceğini iddia ediyor.