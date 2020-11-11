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iPhone SE 2021 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

iPhone SE 2021, gelecek senenin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeyecek. İşte şaşırtan analize dair bilgiler...

Ayşen Sıla

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iPhone SE 2021

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo‘nun yeni bir araştırma raporu, Apple‘ın 2021’deki lansman planlarına ilişkin ilginç ayrıntıları ortaya koydu. Rapor, Apple’ın 2021’in ilk yarısında yeni bir iPhone SE piyasaya sürmeyeceğini belirtirken, içindeki rekabetin artması tedarik zinciri, tedarikçiler arasında bir değişime neden olabilir dedi.

Analistin raporu, pazarın artan rekabetin Tayvan’ın Genius Electronic Optical (GSEO) üzerindeki etkisini hafife aldığını da ekliyor. Ayrıca GSEO’nun Ekim ayındaki gelirinin beklentilerin altında olmasının ana sebebinin Largan ve Semco arasındaki artan rekabetten kaynaklandığını da belirtiyor.

iPhone SE 2021

İlk olarak başka bir kaynak tarafından bildirildiği üzere, 2021’in ilk yarısında piyasaya sürülecek olan yeni bir iPhone SE modeli vardı. Kuo’nun raporu durumun böyle olmayabileceğini öne sürüyor. Raporda ayrıca Apple’ın tedarik zincirinde artan rekabetten bahsediliyor.

Geciken iPhone SE 2021 lansmanının ana  nedeni ise hala bilinmiyor. Yine de rapor, pazarın GSEO‘nun almış olabileceği ultra geniş açılı lens siparişlerini olduğunu da belirtiyor. Başka bir deyişle, GSEO siparişlerinin yüzde 50 düşüşe sahip olması bekleniyor. Bu bazı hayranları üzmüş olsa da iPhone SE 2021’in ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

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