Apple, 4 inç iPhone modelini yeniledi! Ancak iPhone SE‘yi satın alıp iPhone 5S‘i değiştirmeli miydiniz? Ya da iPhone SE mi yoksa iPhone 5S mi almalıyım?

Apple, daha küçük bir akıllı telefon isteyen herkes için iPhone SE “Special Edition” ı tanıttı. iPhone 5S‘den bu yana ilk 4″ iPhone’dur ancak fark nedir ve yeni sürüme geçmelidir? İşte iPhone SE vs iPhone 5S karşılaştırma incelemesi.

iPhone SE geçen yıl mart ayında satışa sunuldu ve uygun fiyatıyla küçük ekran severlerin ilgisini çekti. En azından iPhone 5s kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

iPhone SE vs iPhone 5S Fiyatı

iPhone SE 2.000 TL fiyatıyla bugüne kadarki en ucuz iPhone’dur. Bununla birlikte iPhone 5s’in fiyatı yaklaşık 1.650 TL‘dir ve bulabilmekte biraz zorluk çekebilirsiniz.

Muhtemelen sorduğunuz soru ‘iPhone SE’ye geçmeliyim mi?’ Ve sizin için cevaplamaya yardım edeceğimiz şey şudur.

iPhone SE vs iPhone 5S Tasarım

Tasarımda iPhone 5S ve iPhone SE arasında neredeyse hiç fark yok. Apple bu yeni model için eski telefon tasarımını kullandı. Boyutlar 59x124x7.6mm‘de aynıdır ancak iPhone SE 113 gr ve daha ağırdır.

En büyük fark, iPhone SE’nin Rose Gold rengi. Ve her zamanki Gümüş, Altın ve Uzay Grisi renklerinde bulunmasıdır. Umarım bu renk sizi yükseltme konusunda bir miktar para harcamanıza ikna etmek için yeterli değildir, ancak sizi ikna edebileceğimizi düşündüğümüz pek çok yenileme vardır.

iPhone SE vs iPhone 5S Donanım

iPhone SE’nin en büyük haberi, 4 inç ekrana sahip olması ve iPhone 5S’den beri bu boyuttaki Apple’ın ilk telefon olma özelliğidir. Her iki telefonda da Apple’ın klasik ‘Retina’ 326ppi piksel yoğunluğuyla sonuçlanan 640 x 1136 piksel çözünürlük kullanılıyor.

Ekran aynı olsa da, yükseltmeye değer diğer donanım özellikleri de var. Bu noktada iPhone SE’nin 3D Touch‘ı iPhone 6S’de olduğu gibi göstermediğine dikkat çekmeliyiz.

iPhone 6S‘nin içinde bulacağınız, Apple A9 işlemcisi, A7 çipi kullanan iPhone 5S’den büyük bir performans yükseltmesi sağlıyor. Apple, iPhone SE’nin 5S ile kıyaslandığında CPU performansının iki katı ve GPU performansının üç katı olduğunu söylüyor.

A9‘un yanı sıra, Apple’ın M9 hareketli yardımcı işlemci de oldukça güçlü.

iPhone SE, 16 veya 64GB depolama kapasitelerinde mevcut ve her zamanki gibi Micro-SD kart yuvası yok. iPhone 5s’de ise 16 GB dahili hafıza bulunuyor.

İşlemcinin yanı sıra, diğer önemli yükseltme, iPhone 6S’de bulunan 12Mp iSight kamerası. Faz algılamalı otofokus, 4K video kaydı, 240 fps’de Slo-mo ve live fotoğraflar – hiçbiri iPhone 5S’de mevcut değildir. Cephedeki ön FaceTime HD kamera yine 1,2Mp olsa da, Retina flaşını destekliyor.

Touch ID parmak izi tarayıcısını beklediğiniz gibi iPhone SE, iPhone 5S’in kullanmadığı NFC çipi üzerinden Apple Pay’ı destekliyor. Ayrıca 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, daha hızlı 4G, daha fazla LTE bandı ve Wi-Fi arama desteğiyle yeni iPhone’da daha iyi kablosuz güç alırsınız.

iPhone SE satın alma nedenleri

Rose Gold rengi

Apple A9 işlemci

12Mp fotoğraf makinesi

Apple Pay desteği

Daha iyi kablosuz

iPhone 5S satın alma nedenleri

Daha ucuz

Özet

Eğer bir iPhone 5S kullanıyorsanız cihazınızı iPhone SE ile değiştirmek için Rose Gold tek başına yeterli değildir ve SE 3D Touch’ı desteklemese de, iPhone 6S donanımını daha küçük bir telefonun içinde kullanırsınız. A9 işlemci, 12Mp fotoğraf makinesi, Apple Pay, burada en önemli şey ve muhtemelen en çok üç yaşındaki iPhone 5S’den yükseltmek için yeterli olacak.

Benim tavsiyem eğer iPhone 5S’inizi iyi bir fiyata satacağınıza inanmıyorsanız değiştirmeyin. Tabii sıfır bir telefon alacaksanız kesinlikle tercihiniz iPhone SE’den yana olmalı.