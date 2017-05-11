iPhone Telefonu Wifi Hotspot Olarak Kullanma (Resimli Anlatım)

Hareket halindeyken internete erişmek için tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı iPhone’unuza bağlayabilirsiniz. Yardımcı rehberimiz bir iPhone’un veri bağlantısını nasıl diğer cihazlara bağlayacağınızı açıklıyor.

4G bağlantılı bir dizüstü bilgisayarınız veya tabletiniz yoksa, genel Wi-Fi ödemeyi kabul etmediğiniz sürece mobil İnternet bağlantınız akıllı telefonunuzdan geçecektir. Bazen kamuya açık Wi-Fi kullanılamaz, öyleyse ne olur?

İyi haberse, akıllı telefonunuzu taşınabilir bir kablosuz hotspot olarak kullanmak ve veri bağlantısını yalnızca kablosuz veya tablet bilgisayarınızla paylaşmanız mümkün.

Bu kuruluma Apple Kişisel erişim noktası adını vermiş ve çoğu akıllı telefonda iPhone’lar da dahil olmak üzere bu özellik bulunur. Bir mobil Wi-Fi yönlendiricisi gibi çalışır, ancak ilave bir donanım gerekmez.

Birlikte bağlanma işlevini etkinleştirdikten sonra, kablosuz bağlantıya sahip herhangi bir cihaz, iPhone’unuzun veri bağlantısı üzerinden internete bağlanabilir.

Bağlantı yönteminden bağımsız olarak, iPhone’unuzu bir Kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanmadan önce mobil tarifenizin bağlantıya izin verip vermediğini kontrol etmek önemlidir. Bazı durumlarda, kişisel erişim noktası diğer adıyla hotspot anlaşmanın bir parçası değilse, mobil operatör seçeneği belirlemeyi engelleyebilir. iPhone sahipleri, Kişisel Erişim Noktasının Genel ayarlar menüsünde görünmüyor olduğunu fark edecektir.

Diğer durumlarda, bağlamayı ayarlamak fiziksel olarak mümkündür, ancak tarife üzerinde izin verilmiyorsa, bir uyarı ile kendinizi bulabilir veya kuralları çiğnediği için kesilebilirsiniz. Bazı operatörler diğerlerinden daha yalın, ancak her zaman emin değilseniz kontrol edin. Bunun için yapmanız gereken şey kullandığınız GSM operatörünün hotspot ayarlarını telefonunuza girmek olacaktır.

İnternette bağlanmak, ana cihazdaki veri ödeneklerini ve pil ömrünü hızla azaltır, bu yüzden bir güç bankası ile hazırlanın ve verilerinizin kullanımına göz kulak olunmayı unutmayın.

Kişisel Hotspot’la iPhone Veri Bağlantısını Paylaşın

• iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve Mobil Veriler’i seçin (iOS’un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu Mobil altına gelecektir).

• Kişisel Erişim Noktası’nı seçin, ardından açmak için kaydırıcıyı kullanın.

• Bluetooth ve Wi-Fi’yi kapalıysa açmanız istenecektir ve bunun için kabul etmenizi öneririz, bu noktada hotspot’unuz USB ile sınırlı olacaktır.

• Wi-Fi Parola’ya dokunun ve hatırlayacağınız bir şifre girin.

• Bağlantı noktanızı kullanarak çevrimiçi olmasını istediklerinde başkalarına Wi-Fi şebeke adı ve şifresi sunabilmeniz için etkin noktanın adını not edin.

Bir Android telefonunuz varsa, Android’de İnternet paylaşımını nasıl kuracağınıza ilişkin ayrı bir rehberimize bakın.