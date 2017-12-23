Bir iPhone kullanıcısıysanız muhtemelen yavaşlık sorunundan muzdarip bir kullanıcı olmalısınız. Geçenlerde bahsettiğimiz gibi: Bazı durumlarda Apple, pillerini korumak ve beklenmedik kapanmaları önlemek için eski iPhone’ları yavaşlatmaktadır.

8 Aralık‘tan itibaren artık eski modeller olarak iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7‘yi sayabiliriz. Her ne kadar iPhone 8 ve iPhone X gibi modeller yeni olsa da müşterilerin elinde yeterince uzun kullanıldıklarında benzer sorunları görebilecekleri olasıdır.

Ayrıca Apple‘ın iPhone’u yavaşlattığından endişe etmemelisiniz.

Evet doğru, Apple milyonlarca insanın telefonlarını güncellemeden önce bu konuda daha çok şey yapmış olabilir. Açık konuşmak gerekirse, bu muhtemelen yeni bir telefon satın almanız için hain bir Apple planı olarak görülmemeli. Zayıf piller içeren eski telefonların, telefon yoğun şekilde kullanıldığında ve çok sayıda akım çekerken kapanmamasını sağlamak için yapılan bir mühendislik kararı olarak görebiliriz.

Tabiki kullanıcılar telefonlarındaki eski pilleri kolayca değiştirebilirlerse bu pek önemli olmazdı. Ancak, yapamıyorlar. Bu pil değişimi IFIXIT‘e göre, uzmanlaşmış aletler gereken 25 adımda yapılabilecek bir değişim olarak anlatılmış. Ne kadar uğraştırıcı ve zor siz hayal edin artık.

Bize de geriye 3 gerçekçi seçenek bırakıyor:

1. iPhone’unuz standart bir yıllık veya iki yıllık AppleCare garantileri altında hala bulunuyorsa ve pilin kusurlu olduğuna inanıyorsanız, Apple da arızalı olduğunu belirlerse piliniz değiştirilecektir. Apple‘a göre, telefonu Apple’a postayla gönderirseniz, bu işlem 7-9 gün sürer. Randevu alarak bir Apple Store veya Apple Yetkili Hizmet Sağlayıcısı‘na götürürseniz, bu işlem 7 gün sürebilir. Bununla birlikte Apple kesin düzeltiriz sözünü de vermez.

2. Eğer iPhone’unuz garanti dışı ise Apple, 79 $ (artı nakliye ve vergi) için bir pil değiştirme servisi sunmaktadır.

3. iPhone’u yetkili servisi veya resmi bir Apple iş ortağı olmayan yerel bir telefon tamircisi gibi üçüncü bir şahsa götürebilirsiniz. Pilinizi sizin yerinize değiştirebilir. Bu ücret pil masrafının yanında emeği de içerecektir. Bu yüzden muhtemelen Apple‘ın talep ettiği miktardan daha fazla olacak, ancak önemli bir avantajı var. 1 ve 2 numaralı seçeneklerdeki resmi işlemlerden kesinlikle daha hızlı olacak.

Unutmayınız ki, yetkili olmayan bir kişi tarafından telefon tamiri yapılırsa Apple‘ın garantisi geçersiz olur.