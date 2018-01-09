iPhone Telefonunuz 360 Derece Kameraya Dönüşsün: Insta360 Nano S

iPhone için yeni 360 derecelik bir kamera ekipmanı tanıtıldı. 360 derece fotoğraf ve video çekebilen bu donanım diğer eğlenceli donanımlara kıyasla kullanım kolaylığı ve çok kaliteli malzemeden yapılmış bir ürün vaat ediyor.

Insta360 Nano S çok sayıda 360 derece fotoğraf makinesi üretmiş Insta360’ın en yeni ürünü. Bu son çıkan ürün iPhone’unuzun Lightining portuna takılır. Bu nedenle temelde telefonunuzla fotoğraf veya video çekerken telefonunuzu baş aşağı tutmanız gerekir.

Insta360 Nano S iPhone’unuzu 360 derecelik bir kameraya dönüştürür. Nano S 4K videoyu kaydeden ve 20MP fotoğraf çekebilen küçük çıkarılabilen bir 360 derecelik kameradır.

Yeni kamera eski model Insta360 Nano‘nun yükseltilmiş modeli olarak geliyor. Bazı kötü noktaları düzeltilmiş olarak satışa sunuluyor. Artık canlı yayın özelliğini kurması ve kullanması daha kolay.

Bu kamera için güzel olan diğer şey ise rakip 360 kameralar üzerinde kolayca görülebilen görünür bir birleşim yani dikiş noktasının bulunmamasıdır. Tasarım açısından bu özelliği ona daha çok sadelik kazandırmıştır.

Ayrıca çektiğiniz fotoğraflarınızı görüntülemek için Tiny Display uygulaması da vardır.

Insta360 Nano S Amazon web mağazasında mevcut ve fiyatı 240 dolar olarak belirlendi.