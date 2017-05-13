iPhone ve Android’de Facebook’ta Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Facebook’tan ister hoşlanın ister hoşlanmayın herkes sosyal ağ devini duymuş. Şirket, en yeni eğilimlerle başa çıkmaya çalışıyor ve geçmişte bunu yapmak için birkaç şirket satın almıştı. Oculus, WhatsApp ve Instagram bunun tüm iyi örnekleridir.

Bununla birlikte, Periscope ve Meerkat gibi uygulamalar, bir sonraki ‘büyük şeyin’ akıllı telefonunuzdan canlı yayın olduğunu gösterdi ve Facebook ilk başta ünlüler için bu işlevselliği sunarken, şimdi dünya çapında yaygınlaştı. Burada, Facebook canlı yayın deneyiminden en iyi şekilde yararlanmak için birkaç ipucu ile birlikte Android ve iOS (iphone, ipad, ipod) için Facebook’ta nasıl canlı yayınlanacağınızı gösteriyoruz.

Android ve iOS Facebook’ta Nasıl Canlı Yayın Yapılır?

Android ve iOS için Facebook’ta canlı yayın yapmak oldukça kolaydır, nasıl yapacağımız bölümünü izleyin (onları büyütmek için resimleri tıklayın).

Adım 1: Facebook haber akışına gidin ve yeni bir Facebook durumu yazmak için ‘Durum’ düğmesine hafifçe dokunun.

Adım 2: Durum bileşimi penceresinin sağ alt tarafında, başında yayılan dalgalı silüetli bir kişi gösteren yeni bir düğme görünecektir. Canlı bir video yayını oluşturmak için bu düğmeye dokunun.

Adım 3: Gizlilik seçeneklerinizi seçin ve arkadaşlarınızı / hayranlarınızı izlemeye teşvik etmek için canlı yayın hakkında kısa bir açıklama yapın.

4. Adım: Hazır olduğunuzda, ‘Canlı Yayın’a (Go live) dokunun. Sizi hazırlamak için ekranda üç saniyelik geri sayım görünür ve canlı yayın başlamaya başlar.

Adım 5: Yayınlayın! İlginç olun ve arkadaşlarınızla / hayranlarınızla etkileşimde bulunmak için yorum bölümüne göz kulak olun. Facebook, yayın sırasında yorumcuların “heyecanlı” olacağını söylüyor ancak bu tavsiyenin ünlüler için değil, ortalama bir kişi için olduğunu varsaymaktayız.

Adım 6: Yayın tamamlandıktan sonra, akışın sonlandırılması için sağ alt köşedeki ‘Bitir’e dokunun.

Adım 7: Sonra video yayınınız Facebook profilinize yüklenecek ve diğerleri (o zamandan beri çevrimiçi olmayan kişiler) izleyecektir. Yayının ne kadar sürede olduğunu soran bir mesaj ve silmek için bir seçenek göreceksiniz. Profilinizde istemiyorsanız ‘sil’e hafifçe vurmanız yeterlidir ve canlı yayınınız silinecektir.

Facebook Canlı Yayın ipuçlarını ve Püf Noktaları: Facebook Canlı Yayınlarından En iyi Şekilde Nasıl Yararlanılır?

1) Güçlü bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun. Hiç kimse sürekli olarak kesilen kalitesiz bir yere gelmek istemez bu nedenle hızlı bir veri veya Wi-Fi ağına bağlanmak en iyisidir. Gerekli olmadıkça, mobil verilerin kullanılmasını önleriz, çünkü yayın yapan canlı videonuz, veri desteğinizin büyük bölümünü yiyebilir.

2) Bir Facebook sayfası aracılığıyla canlı olarak geçin. Birçoğu, Facebook’ta yaşamanın tek yolunun kendi kişisel profilleri üzerinden olduğunu varsaymakla birlikte, yanlışlar. Facebook aynı zamanda kullanıcıların bir Facebook sayfası aracılığıyla canlı yayın yapmasına izin vererek, ünlülerin ve yayınların hayranlarına doğrudan bir kamusal kanal aracılığıyla bağlanmalarını sağlıyor.

3) Yayınınızı kimlerin görebileceğini seçin. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, yayın gizlilik ayarlarınızı değiştirmeyle ilgili konuşmuyoruz. Bunun yerine, canlı bir videoyu belirli bir Facebook grubuna yayınlama yeteneği hakkında, ancak grup yöneticisi izin veriyorsa söz ediyoruz. Bu, belirli ilgi alanlarına sahip kullanıcıların, Facebook arkadaşlarının geri kalanından rahatsızlık duymadan canlı bir video izlemek / yayınlamak için bir yol sağlar. Aynı olay sayfaları için de geçerlidir, bu, ‘belki’ tıklatanların gerçek zamanlı olarak kaçırdıklarını belirtir.

4) Arkadaşlarınızın / hayranlarınızın sizi takip etmelerini sağlayın. Canlı yayına başladığınızda izleyicilerinize, akışınızın altında bir ‘İzle’ düğmesi sunulacaktır. İzleyicilerinize canlı gittiğinizde hem görüntülemeler hem de etkileşim kurarak bir bildirim alacakları için “İzle” düğmesine dokunmalarını istersiniz.

5) Yaratıcı olun. Özellikler henüz kişisel Facebook profillerimize sığmadı, Facebook geçtiğimiz günlerde canlı yayınınıza renkli filtreler ve çizimler ekleme olanağı ekledi. Neden canlı yayınınızda şekerleme yapmak isteyeceğinizden emin değiliz, ancak, isteğe bağlı çok seçenek var!