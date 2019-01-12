Taşınabilir Belge Biçimi veya PDF, günümüzde en yaygın kullanılan dosya biçimlerinden biridir. Çevrimiçi e-kitapların çoğu PDF biçiminde bulunmaktadır ve işletmeler de belgelerini bu dosya biçiminde tercih etmektedir. Bu kadar pdf dökümanları talebi ile pdf okuma uygulamaları akıllı telefonlarda, özellikle iş amaçlı ve okuma amaçlı kullanılan popüler iPhone ve iPad’lerde bir zorunluluk haline gelmiştir.

PDF formatının diğer dosya formatlarına göre mükemmel olmasının nedeni, farklı platformlarla uyumlu olmasından kaynakladır. Pdf formatındaki bir belge, formatlama bozulmadan kaldığı için sıklıkla tercih edilen bir dosya biçimidir.

Çoğu kişi e-kitap okumak için bir iPad kullanır. Pdf belgelerinizi görüntülemek, açıklama eklemek ve düzenlemek için bir pdf okuma uygulamasına ihtiyacınız olacaktır. Asıl sorun, App Store’da bulunan çok çeşitli seçenekler arasından iPad ve iPhone için en iyi pdf okuyucuyu seçmeniz gerektiğinde ortaya çıkmaktadır. Farklı pdf okuyucu uygulamaları farklı özelliklerle gelir ve okuma alışkanlıklarınıza göre bunlardan en iyisini seçmek zor bir görev olabilir.

Burada, önemli özellikleri ile birlikte iPad ve iPhone için en iyi 10 pdf okuyucu uygulamasının listesini bir araya getirdik. Böylece kendiniz için en iyi uygulamayı kolayca seçebilirsiniz.

iPhone ve iPad için En İyi 5 PDF Reader Uygulaması

1. Adobe Acrobat Reader – iPhone için Şüphesiz En İyisi

Adobe Acrobat Reader, farklı platformlar için mevcut olan en popüler pdf okuyuculardan biridir. Aslında Adobe, 1993 yılında PDF biçimini geliştirmiştir. Bu uygulama ile iPhone ve iPad’inizdeki dosyaları okuyabilir ve yeni notlar ekleyebilirsiniz. Okuyucu ile parola korumalı PDF’ler, PDF portföyleri ve doldurulabilir ve çeşitli formlar gibi çoklu PDF dosya formatları açılabilirsiniz. Ancak, PDF’nin metnini düzenleyemezsiniz.

Adobe Acrobat Reader’ın Özellikleri

Çizim araçları ve yapışkan notlar yardımıyla PDF’lerdeki metni not alabilir ya da vurgulayabilirsiniz.

Tek bir sayfa görüntüleme seneğinin yanı sıra kendi tercihinize göre seçim yapmak için sürekli kaydırma seçeneği de bulunur.

Dosyaları cihazınızdan olduğu gibi Adobe Document Cloud ve Dropbox dahil olmak üzere çeşitli bulut hizmetlerinden de açabilirsiniz.

Uygulamadaki dahili bir tarayıcı, herhangi bir şeyi bir pdf’ye dönüştürmenize yardımcı olur. Kısacası faturaları, makbuzları, formları ve benzeri dosyaları tarayabilirsiniz.

Adobe Acrobat Reader, bir pdf belgesinde temel açıklamaları görüntülemek ve onlarla ilgili çeşitli çalışma yapmak isteyenler için mükemmeldir. Masaüstü uygulaması güçlüdür ve gelişmiş bir okuyucunun işlevlerini taşır. iPhone ve iPad’inizdeki tüm PDF türlerini görüntülemek için Adobe Reader uygulamasını indirebilirsiniz.

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2. Foxit PDF Reader – Ofis İşleri İçin En İyi PDF Reader

iPhone için doğrudan Adobe Acrobat Reader ile rekabet edebilecek herhangi bir pdf okuyucu uygulaması varsa, bunun Foxit PDF okuyucu olduğu bir gerçek. Bir PDF okuyucusundan çok daha fazlası. Bir okuyucunun temel işlevlerini bünyesinde barındırmasının yanı sıra, Foxit ayrıca bölünmüş görünüm, kaydırma ve belge tarama gibi ek özelliklere sahiptir. Uygulamanın ücretsiz sürümü, PDF’leri görüntüleme, yorum ekleme, metni vurgulama gibi sınırlı özelliklere sahiptir.

Foxit PDF Reader Özellikleri

Farklı görüntüleme seçenekleri, tek sayfa, sürekli kaydırma ve küçük resim içerir.

Bir PDF belgesini Foxit PDf okuyucu ile damgalayabilir ve imzalayabilirsiniz.

‘Speak’ özelliği ile belgeler yüksek sesle okunabilir.

Belgeleri şifre ile korumak için şifreler ayarlanabilir.

Foxit PDF okuyucu, bir PDF dokümantasyon yönetimi tekniği olan ConnectedPDF’yi destekler.

Foxit PDF okuyucu, iPhone için mükemmel özellikleri ve gelişmiş düzenleme özellikleri ile kullanımı kolay bir uygulamadır. Sadece bir e-kitap okuyucu yerine, iş odaklı bir pdf görüntüleyicisi olarakta ön plana çıkar.

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3. Documents by Readdle – Sadece PDF Okuyucu Değil

Readdle tarafından görütülenen belgeler, tam teşekküllü bir dosya yöneticisinin ve bir PDF okuyucunun kullanışlılığına sahip olur. iOS 11’e kadar iPhone’larda yerleşik bir dosya yöneticisi uygulaması bulunmaması, Readdle uygulamasının ün kazanmasına olanak sağlamıştır. Pdf dosyalarını buluttan, bilgisayardan alabilir veya web’den indirebilir ve daha sonra okumak üzere saklayabilirsiniz.

Readdle ile Belgelerin Özellikleri

Kullanışlı araçlarla pdf dosyalarını görüntüleyin ve notlar ekleyin.

Yeni wi-fi aktarım özelliği ile, dosyaları iPhone veya iPad’den Mac’e veya PC’ye aktarın, veya onlardan telefonunuza aktarabilirsiniz.

Dahili tarayıcıyı kullanarak, bir PDF okurken zor kelimelerin anlamlarını arayabilirsiniz.

Kullanımı kolay arayüzü ve güçlü özellikleri sayesinde iPad ve iPhone sahipleri için olmazsa olmaz bir pdf okuyucu uygulamasıdır. Yalnızca pdf görüntülemede size yardımcı olmakla kalmayacak, dosyalarınızı düzenli tutmanıza da yardımcı olacaktır.

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iBooks şimdiki adı ile Apple Books, iPhone ve iPad’deki yerel pdf okuyucu uygulamasıdır. iOS 12’de, Apple iBooks’u yenilendi ve şimdiki adını aldı. iBooks, PDF ve EPUB formatlarını destekler. iTunes’u kullanarak kitapları cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz. Hiçbir heyecan veren özelliği yoktur. Sadece basit bir pdf okuyucu uygulaması.

Apple Books Özellikleri

Apple Books Store’dan çok çeşitli ücretli kitaplar indirebilirsiniz.

iPhone için Apple Books pdf okuyucu kullanarak, yer imleri, notlar ekleyebilir ve okuduğunuz pdf’deki metni vurgulayabilirsiniz.

Gece boyunca okumayı kolaylaştırmak için otomatik gece teması.

PDF’ler AirPrint kullanılarak kolayca yazdırılabilir özelliği bulunur.

Cihazınızda e-kitaplar okumak için can atıyorsanız iyi bir seçenek olabilir. Yenilenen sürüm henüz yayımlanmadı ve bazı ilginç özelliklere sahip olabilir.

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PDFelement, özellikleriyle verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış bir pdf okuyucu uygulamasıdır. Hepsi bir arada uygulama, PDF dosyalarını uygun bir şekilde okumanıza, düzenlemenize, açıklama eklemenize, dönüştürmenize ve imzalamanıza olanak tanır. PDF’lere iCould Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive ve Box’tan erişilebilir.

PDFelement Özellikleri

Belgeler, Windows, iOS, MacOS ve Android dahil olmak üzere farklı işletim sistemlerinde çalışan cihazlar arasında senkronize edilebilir.

Uygulamanın yazı tipi tanıma özelliği, karışıklık yaratmadan PDF’leri düzenlemenizi sağlar.

Metinlere, pul, serbest çizim, vurgu ve altı çizili metin gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

PDF’ler, Word, Excel, PPT, HTML ve RTF gibi farklı biçimlere dönüştürülebilir.

Dahili bir tarayıcıyla, herhangi bir belgeyi pdf’ye dönüştürebilirsiniz.

PDFelement, gelişmiş özelliklere sahip en iyi ücretsiz pdf okuyucu uygulamalarından biridir. Bir kuruşa mal olmaz uygulamanın premium özelliklerini açmak için Wondershare ID’nizle oturum açabilirsiniz. Hevesli bir okuyucuysanız pdf yazılımı daha iyi bir okuma deneyimi sunar.

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