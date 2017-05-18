iPhone veya iPad nasıl sıfırlanır

iPhone‘unuzu veya iPad’inizi satıyorsanız veya onarıp yaptırırsanız, tüm e-postalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı, notlarınızı, şifrelerini ve diğer kişisel verilerinizi silmek isteyeceksinizdir. Verileri nasıl yedekleyeceğinizi ve ardından iOS cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırladığımızı açıklıyoruz.

İster iPhone’unuzu satıyor olur veya onarım için kullanıyor olun, Apple kimliğinizi, Facebook’unuzu, e-postanızı ve diğer hesaplarınızı da içeren tüm hesaplarınızı silmek için sıfırlamalısınız ve uygulamalar, fotoğraflar ve müzik de dahil olmak üzere tüm içeriğinizi kaldırmalısınız. İşte bir iPhone, iPad ve iPod touch’ı fabrika ayarlarına döndürmek.

iPhone veya iPad’i sıfırlama: Özet

Bir iPhone’u veya iPad’i, Ayarlar, Genel, Sıfırla, tüm içeriği ve ayarları silerek sıfırlayın. İşlem tamamlanmadan önce şifrenizi ve Apple kimliğinizi girmeniz istenir.

iPhone veya iPad reset atma

Telefonunuz kilitliyse ve yalnızca yeniden başlatmak istiyorsanız ancak hiçbir düğme işe yaramazsa, cihaz kapatılıncaya ve Apple logosunu görene kadar güç düğmesini ve home düğmesini aynı anda basılı tutun. Sonra bırakın, telefonunuz veya iPad’iniz normale dönecektir.

iPhone nasıl yedeklenir?

iCloud’u kullansanız bile iPad’inizi veya iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayarak, kilidini açarak, iTunes’da görünmesini bekleyerek ve ardından sol bölmede tıklayarak tam yedekleme yapmak mantıklıdır. Bir Yedeklemeler bölümünü göreceğiniz Özet ekranını açmanız gerekir. Şimdi Yedekle düğmesini tıklamanız yeterlidir. (Tüm şifrelerin kaydedilmesini isterseniz, iPhone yedekleri şifrele’yi işaretleyin.)

iPhone nasıl sıfırlanır

İşlem tamamlandıktan sonra sıfırlama işlemlerine başlayabilirsiniz. Üzerinde bilgi depolamış olabileceği için, iPhone’u veya iPad’i açmadan önce SIM kartınızı çıkarmayı unutmayın; yeni bir telefon veya tablette kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz.

Burada, iOS 9 çalıştıran bir iPhone kullandık, ancak iPad’de tam olarak aynı ve eski sürümlerde çok benzer bir işlem.

Adım 1. Ayarlar‘a, ardından Genel‘e dokunun. Sıfırlamayı görene kadar aşağı kaydırın. (IOS 9’da Ayarlar bölümünü aşağı çekebilir ve Sıfırla arayabilirsiniz.)

Adım 2. Tüm İçeriği ve Ayarları Sil‘e dokunun. Bir Parola Kodu ve / veya Bir Parola belirleyip belirlemediğinize bağlı olarak (bunlar farklıdır) parolayı silmek ve sıfırlamak için bu kodu veya parolayı girmeniz gerekebilir. Kodu girmediğiniz sürece cihazı sıfırlamanın hiçbir yolu yoktur.

Adım 3. Artık Apple Kimliği şifrenizi girmeniz gerekecek. Bu, hesabın cihazınızdan kaldırılabilmesi ve My iPhone’umun kapatılabilmesi içindir. Bir iPhone’u yalnızca iTunes üzerinden geri yüklerseniz, yeniden başlatıldığında Apple kimliğini ve şifresini girmeniz istenir. Burada açıkladığımız yöntemi kullanarak sıfırlamak iPhone’un yeniden başlatıldığında bir Apple kimliğini istemekten alıkoyacaktır.

Adım 4. Sıfırlama işlemi bir iki dakika alabilir; ardından, devam etmek için hızlıca kaydırmanızı isteyen bir hoş geldiniz ekranı görürsünüz. Ardından, onarım için bir Apple Store’a veya satılmaya hazır.