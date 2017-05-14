AirPrint‘i kullanarak bir iPhone veya iPad’den nasıl çıktı alınır ve üçüncü parti yazıcı uygulamaları üzerinden.

Kimsenin iPhone’unuzdan veya iPad’inizden çıktı alamayacağınızı söylemesine izin vermeyin. IOS cihazları yazıcılarla kullanılmak üzere kurulmuştur ve kablosuz bir yazıcınız varsa, iPhone, iPad’inizi oluşturan fotoğrafları, e-postaları, belgeleri veya safari sayfalarını basmak çocuk oyuncağıdır.

AirPrint özellikli bir yazıcınız varsa bir çıktı almak sizin için çok kolay olacaktır. Ancak, iPhone veya iPad’den baskı yapmak için başka seçenekler de bulunmadığından endişelenmeyin.

AirPrint’i Kullanarak iPad veya iPhone’dan Nasıl Çıktı Alabilirsiniz.

AirPrint‘i kullanmak için, bir iPad, iPhone veya iPod touch’a ihtiyacınız olacak. Ayrıca, AirPrint özellikli bir yazıcıya da ihtiyacınız olacak. Tüm büyük yazıcı üreticilerinin AirPrint yazıcıları vardır ve yakın zamanda bir kablosuz yazıcınız varsa AirPrint etkinleştirilmiş demektir.

AirPrint kullanarak yazdırmak çok basittir. Yazıcınızın açık ve WiFi’ye bağlı olduğundan emin olun.

Şimdi Mail, Safari, Notlar, Fotoğraflar veya sol alttaki ok paylaşım simgesine sahip diğer uygulamalardan herhangi birini basmak istediğinizi seçin. O oku tıkla ve Yazdır’ı seçin.

Kendinizi Yazıcı Seçenekleri başlıklı bir ekranda bulacaksınız. Yazdıracağınız ilk seferde, seçkin yazıcıyı seçmeniz gerekecek. iPhone’unuz veya iPad’iniz daha sonra yerel bir AirPrint yazıcısı tarayacaktır. Kullanmak istediğinizi seçin, kopya sayısını seçin ve Yazdır‘a basın. Bu kadar basit.

AirPrint Yazıcınız Yoksa iPad veya iPhone’dan Nasıl Çıktı Alabilirsiniz?

AirPrint yazıcınız yoksa size yardımcı olacak bazı üçüncü taraf uygulamaları var. PrintCentral, tavsiye edilenlerden biridir.

Hepsi benzer şekilde çalışırlar. iPhone’unuzdaki veya iPad’inizdeki dosyalarınızı görmenizi sağlayan bir tarayıcı olacaktır. Yazıcıyı fiziksel olarak iPhone / iPad’e bağlayarak birbirlerini görebilecekleri bir istemci yazılımı yükleyin ve oradan dökümanları basabilirsiniz. Bu iyi bir fikir değil, ama yine de bir çözüm.

Son olarak, yazıcıyı iPhone veya iPad’e bağlamanın daha basit bir yolu, HP ePrint, Xerox Print Portalı ve Epson iPrint gibi yazıcı üreticilerinin özel uygulamaları aracılığıyla sunulmaktadır. Bunlar daha çok AirPrint gibi çalışıyor, uygulama yazıcıyla iletişim kuruyor ve siz de buradan kolayca çıktı alabiliyorsunuz.