iPhone X, 8 ve 8 Plus'daki Otomatik Odaklama Sorunu Çözüldü

Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin arka kamerasındaki otomatik odaklama hatası düzeltildi. iOS 11.2.1‘i yükleyerek kolayca çözüme kavuşturuldu.

Bir iPhone kullanıcısının ince görüşü sayesinde hatadan etkilenen modellerin iOS 11.2 aracılığıyla bu hatayı yaşadığını kanıtladı. Cihazını iOS 11.1.2‘ye geri döndürerek bu probleminin ortadan kalktığını keşfetti. Ancak iOS 11.2‘yi yeniden yüklediğinde hata geri döndü. Dün ise iOS 11.2.1 güncellemesi ile Apple bu sorunu tamamen ortadan kaldırdı.

Oldukça hızlı tepki veren Apple çalışanlarını kutlarız doğrusu.