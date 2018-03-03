Akıllı telefon modelleri içerisinde en pahalı seri olarak gösterilen iPhone X modeli, ülkemizde çok fazla satılan bir telefon olmadı. Telefonun özellikleri başarılı olsa bile, satışların bu kadar aşağı seviyede kalmasının nedeni iPhone X akıllı telefonlarının fiyatı. 1000 dolar bandıyla açılan telefonların, ülkemizde de 6.099 TL üzerinden satışa açıldığını da söylemek gerekiyor.

İşte şimdi iPhone X satışlarını bir kez daha gündeme getirecek yeni bir haber ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre teknoloji ürünlerini, belli aralıklarla beraber ucuz fiyata sunan BİM, bu kez Apple’ın yeni akıllı telefonlarını satışa sunacak. Yine indirimlerle beraber yeni modellerin fiyatlarının aşağı çekildiğini göreceğiz.

iPhone X Çok Daha Ucuza Geliyor!

Bugün ortaya çıkan yeni görsellere göre BİM market zincirlerinde iPhone X modelinin satıldığını göreceğiz. Telefonların satış fiyatı ise yine indirimli olacak. Piyasa değerinin 1000-1200 TL altında satılacak olan telefonların, 4999 TL ile satışa çıkacağı açıklanmış durumda. 64 GB depolama kapasitesi olan giriş modelinin satışa çıkacağı telefonların, sadece tek renk ile satışta olması bekleniyor. Gümüş renginin satışının yapılmayacağı konusunda bilgi var.

Sadece siyaha yakın olan uzay grisi renginin satışa çıkacağı konusunda bilgiler var. Yeni modelin satışa çıkacağı tarihin ise 9 Mart olduğu açıklandı. 9 Mart tarihinde satışa çıkacak olan telefonların, garantisinin de sunulacağı belirtiliyor. Garanti için ise 2 yıl süre sunulduğu belirtiliyor.

Apple Türkiye resmi garantisi olduğu için bu süre, telefonları doğrudan Apple’dan almış gibi geçerli olacak. Bunun dışında satışın sınırlı sayıda olacağı ve sürenin uzatılmayacağı da gelen bilgiler arasında. Yine BİM önünde kuyruklar oluşur mu bilinmez ama indirim oranının piyasaya göre gerçekten iyi olduğunu görüyoruz. Yine de satış fiyatı oldukça yüksek.