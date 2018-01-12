iPhone X Ekranı Üretiminde Samsung'a Rakipler Geliyor

iPhone X ekranlarını Samsung‘un ürettiğini biliyoruz. Bilmiyorsanız da artık öğrenmiş oldunuz. LG 2018 yılında üreteceği akıllı telefon ekranları ile Samsung‘un ekmeğine göz dikiyor.

Samsung‘un ekran üreten bölümü 2017’de Apple için tek OLED paneli tedarikçisiydi. iPhone X ekranı yaparak çok iyi para kazandıklarını biliyoruz. Rakipleri yoktu. Ancak bu yıl her şeyin değişeceğine dair güçlü göstergeler var. Son zamanlarda LG Display’in 2018’de iPhone X pastasından bir parça alabileceği konuşulmaya başladı. Fakat bu pastaya tek göz diken LG değil gibi duruyor. Diğer üreticiler de gelecekteki Apple akıllı telefonları için paneller temin etme isteklerini taşıyorlar.

DigiTimes’dan gelen bilgiye göre Japan Display (JDI) ve Sharp şirketleri de Samsung ve LG ile rekabet etmeye çalışacaklar. Foxconn‘un sahip olduğu Sharp üretime 2018 ilk yarısına kadar başlayacağını öne sürdü. Muhtemelen OLED panellerini JDI‘dan önce üretmeye başlayacaklar. Açıkçası Sharp 2018 model akıllı telefon modellerinde kendi OLED ekranlarını da kullanacak.

Medya organları ayrıca Asya üreticilerinin OLED ekranların üretiminin artmasının önümüzdeki yıllarda “kesinlikle” arz fazlasına neden olacağını belirtti. Genellikle arz talebi aştığında fiyatlar düşer. Bu Apple için harika bir haber olur. Çünkü iPhone X‘deki ekran paneli şirketin ilk OLED panelidir. iPhone X‘ların en pahalı bileşeni olarak bilinir.