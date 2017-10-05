Giriş

iPhone X sansasyonel görünümlü bir iPhone ancak açıkçası büyük bir maliyetle geliyor ve bunu elde etmek için beklemek zorunda kalacaksınız. Face ID ile ilgili soru işaretleri var! Telefonun kilidini açmak için farklı bir yöntem ve kullanılabilirliği tartışılıyor. Hepsini detaylı incelememizde bulabilirsiniz.

iPhone X, son 10 yılda piyasaya çıkan en heyecan verici telefonlardan biridir. Ancak özellikle yenilikçi bir şey sunduğu için değil.

Bu, heyecan vericidir çünkü bir iPhone’daki en radikal yeniden tasarlama ve endüstrideki bir dizi temel özellikleri bir araya getirdikleri bir akıllı telefon.

Fakat bu değişiklik ucuza gelmiyor ve yüksek fiyattan dolayı iPhone 8 ve 8 Plus‘a geçişler kaçınılmaz olacaktır.

Fakat yine de iPhone X, iPhone’unuzla etkileşimde bulunmanın yeni bir yoludur; bu, herhangi bir zamanda iOS’tan daha fazla keyif almanızı ve artan ekran boyutu ile uygulamaların kullanım şeklinizi değiştirmenizi sağlar.

iPhone X hızlı şarj etme özelliğine sahip ancak özel bir kablo satın almanız gerekecek.