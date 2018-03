iPhone X ile iPhone 8 Plus arasındaki en büyük fark kuşkusuz çerçevesiz ekran tasarımıdır. Tabi başka donanımsal özellikleri de mevcut. Hepsine değindik merak etmeyin.

Apple, geçtiğimiz gün iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone 10 olarak da bilinen iPhone X adında üç iPhone’u duyurdu.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone 7 ve 7 Plus’a benzer ancak iPhone X, tasarım ve özellikler açısından değişiklikler getiriyor. Üç yeni iPhone arasında farklar ve benzerlikler var.

Tasarım

Tümü IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip

iPhone 8 küçük, iPhone 8 Plus en büyük

iPhone X en heyecan verici tasarım

Apple iPhone 8 ve 8 Plus’ın her ikisinde de cam bir arka yüze sahip bir alüminyum çerçeve bulunur ve her ikisi de Gümüş, Uzay Gri ve Altın renk seçenekleri ile mevcuttur.

Küçük ve hafif olan iPhone 8, 138,4 x 67,3 x 7,3 mm ölçülerinde ve 148 gr ağırlığında iken, iPhone 8 Plus, 158.4 x 78.1 x 7.5 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığa sahipken daha büyük ve daha ağırdır.

Bu arada iPhone X’in cam arka kısmı da var ancak çelik çerçeveye sahip ve sadece iki renkte mevcuttur: Gümüş ve Space Gri. Boyut ve ağırlık bakımından iPhone X, iPhone 8 ile iPhone 8 Plus arasında 143.6 x 70.9 x 7.7 mm‘de, 174 gram ağırlığında oturuyor.

Her üç cihazda da, her iki tarafın da hoparlörleri, sağ kenarda güç düğmesi, sol kenarda ses düğmeleri ve hiçbirinde 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayan bir Lightning portu var. iPhone 8’de tek bir kamera merceği bulunurken, iPhone 8 Plus ve iPhone X de çift arka kamera sistemlerini tercih ederken, 8 Plus yatay bir düzene sahipken X de dikey bir diziye sahip.

Hem iPhone 8 hem de 8 Plus, ekranın altında oturan bir TouchID parmak izi algılayıcısı ve üst ve altta aynı boyutlu çerçeveler ile tasarım açısından iPhone 7 ve 7 Plus’a benziyor. Öte yandan iPhone X, Yüz Tanıma özelliğine sahip full ekranlı bir cepheye ve ön tarafa bakan kameraya ve çeşitli sensörlerin bulunduğu ekranın üst kısmında sadece küçük bir çıkıntıya sahiptir.

Ekran

iPhone 8 en küçük, en yumuşak ekrana sahip

iPhone X, en geniş keskin ekrana sahip

iPhone 8 ve 8 Plus’ın LCD si var, iPhone X’in OLED’i var

Apple iPhone 8, 4,7 inç LED arkadan aydınlatmalı Retina HD ekrana ve 1334 x 750 piksel çözünürlüğe ve 326ppi piksel yoğunluğuna sahip.

iPhone 8 Plus, 401ppi’lik bir piksel yoğunluğu ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip bir 5,5 inç ekranı kullanıyor. Bu da LED arkadan aydınlatmalı bir Retina HD ekran.

iPhone X, 458 ppi’lik bir piksel yoğunluğu için 2436 x 1125 piksel çözünürlüğe sahip 5.8-inç kenardan kenara OLED Süper Retina ekranına sahip. Üç yeni iPhone’un en geniş ekranına ve en keskin ve en net ekranını kullanıyor.

Her üç model de ekran parlaklığını çevreye uyarlayan Apple True Tone teknolojisi ve Apple’ın basınca duyarlı ekran versiyonu olan 3D Touch ile güce dayalı farklı özellikler ve işlevler sunuyor.

Her üç iPhone da geniş bir renkli ekran ve 625 cd / m2 maksimum parlaklık sunuyor ancak iPhone X, ayrıca iPhone 8 veya 8 Plus’ın sunduğu HDR ve Dolby Vision uyumluluğunu da sunuyor.

Kamera

iPhone 8 Plus ve X’de çift kamera var

iPhone X’de yüz tanıma bulunuyor

Hepsi saniyede 60Kare’ye kadar 4K video kaydı yapıyor

Apple iPhone 8, f/1.8 açıklık, optik görüntü sabitleme ve 5x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan tek bir 12 megapiksel arka kameraya sahiptir.

iPhone 8 Plus, daha önce de belirttiğimiz gibi, iki adet 12 megapiksel sensörden oluşan, çift taraflı bir kamera ile yatay bir formata sahip. f/1.8 diyafram ile birlikte f/2.8 diyafram açıklığına sahip bir telefoto sensörü ve optik görüntü sabitleme özelliği bulunan optik zum ve dijital zoom 10x’e kadar geniş açılı bir sensör var.

iPhone X ayrıca dikey biçimde çift arka kamera bulunuyor. F/1.8’de bir geniş açı, f/2.8’de bir telefoto lens olan, iki 12 megapiksel sensör bulunuyor. Çift optik görüntü sabitleme özelliği, iPhone 8 Plus’dan biraz yükseltiyor ancak yine de optik yakınlaştırma ve 10x’e kadar dijital yakınlaştırma özelliklerine sahip.

Yeni iPhone’ların üçünde yavaş senkronlu, Dörtlü LED True Tone flaş var ancak yalnızca iPhone X ve iPhone 8 Plus, Portre modu ve beta olan Portre Aydınlatma adı verilen yeni bir özellik sunuyor.

iPhone 8 ve 8 Plus’da f/2,2 açıklık ve Retina Flaş bulunan 7 megapiksel FaceTime HD kamera bulunurken, iPhone X aynı diyaframa sahip 7 megapiksel TrueDepth kamerasına sahip ancak yüz tanıma, Portre modu ve Animoji adlı animasyonlu emojiler de ön tarafta yer alan kamera sayesinde yaratılabiliyor.

Tüm yeni iPhone modellerindeki arka kamera maksimum 60 fps’e kadar 4K video kaydı ve 240 fps’ye kadar slo-mo video kaydı sunulmaktadır. Ön kameraların tümü 1080p video kayıt yapıyor.

Donanım

Hepsi A11 Bionik çip üzerinde çalışıyor.

64GB ve 256GB depolama seçenekleri var.

Hepsi kablosuz şarj etme özelliklerine sahiptir.

Üç yeni iPhone modelinin hepsi gömülü bir M11 hareketli işlemci olan A11 Bionic çipi ile birlikte geliyor. RAM kapasiteleri açıklanmıyor ancak iPhone 8’in 2GB, iPhone 8 Plus’ın ve X’in 3GB olduğu düşünülüyor.

iPhone 8, 8 Plus ve X’deki depolama seçenekleri 64GB veya 256GB olup, üçü de depolama genişletme için microSD desteğine sahip değildir.

Her üç model de Qi şarj cihazlarıyla kablosuz şarj etme olanağı sunuyor ve her üçü de hızlı şarj imkânı sunuyor ancak iPhone 8, 14 saat konuşma süresi sunarken, iPhone 8 Plus ve X, 21 saat konuşma süresi içerisinde en büyük kapasiteye sahip.

Hem iPhone 8 hem de 8 Plus, cihazın kilidini açmak ve Apple Pay’ı kullanarak ödeme yapmak için parmak izinizi gerektiren güvenli kimlik denetimi için TouchID‘ye sahiptir. Ancak iPhone X, FaceID sistemini yani yüzünüzün cihazınızın kilidini açmasını ve Apple Pay ödemelerini doğrulamasını istiyor.

Apple iPhone 8, 8 Plus ve X, hepsi de iOS 11’de çalışıyorlar; yani hepsi neredeyse aynı kullanıcı deneyimini sunacaktır.

FaceID işlevselliği, Animojis ve ön kameradaki Portre Modu gibi çeşitli eklemeler de dahil olmak üzere iPhone X’de birkaç ilave özellik olacak, ancak bunun dışında yazılım neredeyse aynı.

Fiyatı

Apple iPhone 8, 3.799 TL. iPhone 8 Plus 4.299 TL ve en pahalı modeli olan iPhone X ise 5.500 TL civarında olması bekleniyor. Ayrıca bkz: iPhone X Türkiye Fiyatı

Sonuç olarak iPhone X’in Apple’ın en yeni ve en ileri teknoloji ürünü olan iPhone olduğunu söyleyebiliriz, ancak sizin için en doğru model olduğunu söylemek doğru değil.

iPhone X, en heyecan verici tasarımı, en keskin ekranı, en gelişmiş kamerayı ve keskin ekran ve HDR gibi teknolojik özellikleri ile en zengin özelliktir, ancak aynı zamanda en pahalıdır.

iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone 7 ve 7 Plus’a kıyasla çok fazla şey katmıyor ancak kablosuz şarj etme ve iPhone X ile hemen hemen aynı donanıma sahipken daha ucuz alternatifler olacaktır. Aradaki fiyat farkını da düşününce tabi.