Apple iPhone X satışa çıktığı andan itibaren hiç de şirket tarafından istenilen rakamlarda satılamadı. Dünyayı değiştiren iPhone serisinin onuncu yıldönümü sürümü olan iPhone X satış rakamları bir hayli düşük oldu. iPhone tarihinin en büyük 5.8 inçlik OLED ekranına sahip. Telefon TrueDepth Camera ile yüzünüzü Face ID’ye eşleyebilir veya Animoji için yüz hareketlerinizi yansıtabilir. 64GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile birlikte sunuluyor ve bir A11 Bionic işlemciye sahip.

Piper Jaffray tarafından yürütülen bir ankette, telefonunu iPhone X‘e yükseltmeyen 1,500 iPhone kullanıcısına neden mevcut iPhone modellerini koruduğu soruldu. Fiyatlarda son zamanlarda %38 indirim bile yapılmıştı. 64GB modeli başlangıçta 999 $ olan fiyat etiketi, 256GB modelde ise 1049 $ idi. Şimdi fiyatlar da bir hayli düşürüldü. Ama hala pahalı telefonlar olduğunu kabul edelim.

Eski iPhone telefonunu iPhone X’e yükseltmeyenlerin;

% 8’i ekranın çok küçük olduğunu,

% 31’i iPhone X’in çok pahalı olduğunu,

% 44’ü mevcut iPhone’unun yeterli olduğunu,

% 17’lik kısmının cihazı almamak için başka bir nedeni olduğunu söyledi.

Son gelen dedikodulara göre Apple‘ın 2018 serisinde bu konuların bazıları ele alınacak. Fiyatlar fazla gelenler için Apple iPhone 9′un iPhone X ile aynı özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Ancak iddia edilen şekilde iPhone 9’un 6.1 inçlik bir LCD ekranı olacak. 3D Touch’tan vazgeçilecek ve sadece arkada tek bir kamera olacak. Çentik, TrueDepth Kamera, Face ID ve kenardan kenara ekran hala olacak. 2018 akıllı telefonları arasında Apple‘ın en düşük fiyatlı cihazın bu olması bekleniyor.

KGI Securities‘in analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre, dev boyutlu ekrana ihtiyaç duyanlar için Apple iPhone Xs Plus yolda. Büyük bir 6,5 inçlik OLED paneli ile bu telefon 5.8 inçten daha büyük ekran boyutuna ihtiyaç duyanlara hitap edecek. Apple iPhone Xs‘in tüm özellikleri bu modelle birlikte aynı olacak.