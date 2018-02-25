Son zamanlarda mevcut iPhone X için satış rakamlarının yetersiz olduğuna dair çıkan raporlara rağmen Apple yine de yeni çentik tasarımına kendini adamış durumda. Şu an kabul edilen teori, 2018 için toplam üç yeni iPhone modeli öngörüyor; 6.1 inç LCD, şu anki OLED 5.8 inçlik ve bir de yeni 6.5 inç’lik bir üst model… Bir çift yeni sızdırılmış fotoğrafın muhtemel iPhone X Plus panelleri olduğu söyleniyor.

Kaynağa göre fotoğraflar deneme üretimi olarak tarif edilen süreçte, Vietnam’daki bir LG tesisinde çekildi. LG Display’in şu anda Cupertino telefonları için özel OLED tedarikçisi olacağı yönündeki daha önceki haberlere uyan bu durum herkes tarafından merakla karşılandı.

Çekimlere baktığımızda üstteki çentik ve tüm sensörler, kamera ve kulaklık kesikleri açıkça görülebilir. Ancak bunun ötesinde fotoğrafı mevcut bir iPhone X bölümünden ayırmak neredeyse imkansız.

Ancak diğer fotoğraf daha açıklayıcı. Şaşırtıcı, verilen telefon sadece sayısallaştırıcı. Yine de, göreli boyutuna göre ortalama bir kişinin eline bakarsak, açıkça daha büyük bir cihazdır. Çentik, önceki söylentilerle uyuşan durduğumuz yerden biraz daha küçük görünüyor. Yine de, bu açıdan bakmak zor ve sadece algılamamızda hileler oynayan daha geniş kapsamlı ayak izi olabilir.

Bazı kartal gözlü insanlar da ekran altındaki konektörlerdeki seri numaraları görmeyi başardı. Görünüşe göre sürüm numarası biçimlendirmesi geçerli Apple numaralandırma kurallarıyla tutarlı duruyor.