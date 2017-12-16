iPhone X‘in piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça popüler bir model olduğunu biliyoruz, ancak Apple satış rakamlarını açıklamadığı için ölçmek zordu. Bununla birlikte, yeni analitik veriler, mobil cihazın daha ucuz iPhone 8 ve 8 Plus modellerini geçtiğini, ancak yine de iPhone 7 modelinden ve eski modellerin çok gerisinde kaldığını gösteriyor.

Analytics şirketi Mixpanel, SDK’sını kullanan farklı iPhone’larda yüklü olan uygulamalara dayalı verileri yayınladı. Bu sayılara dayanarak, mevcut kabul oranlarını tahmin edebildi. 11 Aralık itibariyle, 999$’lık iPhone X şu anki iPhone modellerinden %4.76 oran ile önde. iPhone 8, toplam kullanıcıların %3.59’ununa denk geliyor. Rakamlar zorlayıcı, çünkü iPhone X‘in diğer iki modelden bir buçuk ay daha az satış yaptığı göz önüne alınması gerekiyor.

iPhone X hızlı bir zemin kazanmış görünüyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu iPhone’ları geçebilir.

Ancak tüm iPhone’lara kıyaslandığı bu tabloya da bakmak lazım:

Rakamlar, birçok iPhone kullanıcısının eski model telefonlarıyla hâlâ mutlu olduğunu göstermekte. Tabii ki, iPhone 7 ve 8‘in sadece iPhone 6 modelleri üzerinde hafif yükseltmeler yapmasına yardımcı olmuyor. iPhone X’in büyümesi, yeni bir modelin OLED ekranında Face ID gibi yeni özellikler sunmasıyla ne kadar heyecanlanıldığını ve özellikle de Apple’ın telefonları için ödenen premium fiyatlarla küçük değişiklikler olduğunu gösteriyor.