Apple, 27 Ekim’de iPhone X için ön siparişleri almaya başlayacak ve 3 Kasım’da teslimat işlemini başlatmayı umuyor ancak bu değişebilir.

Raymond James, Apple’ın çip analistine göre Apple, iPhone X henüz seri üretime başlamadı. Ekim ayının ortalarında birimler üretim hatlarından çıkmaya başlayacak ve muhtemelen yılın son çeyreğine kadar üretimin devam edeceğini söylüyor.

Eğer bu doğru çıkarsa ve 3 Kasım’da piyasaya sürülürse iPhone X’in çok sınırlı sayıda stokta bulunmasını bekleyebiliriz ve bundan daha ileri bir tarih için ön sipariş vermeye başlayabiliriz.

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