Telefon söz konusu olduğunda, arenadaki en büyük rakip Samsung ve Apple var. Biz de bu 2 dev şirketin cihazları olan Samsung Galaxy Note 8 ile Apple iPhone X arasındaki çekişmesini sizlere detaylı aktaralım dedik.

Tasarım ve Dizayn

iPhone X‘in piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, iPhone 8 Plus’dan daha büyük bir ekrana sahip. Ancak daha küçük bir çerçeve içeren bir cihaz hazırladı. Bu 10 yıl önce ilk modelden beri iPhone tasarımının temel dayanağı olan büyük çerçeveleri kaldırma yapısına uygun bir tasarım oldu. Bunu yapmak mühendislerin ekranı ön panelin kenarlarına itmesine olanak tanıyor. Böylece iPhone X piyasada bulunan birçok modern Android modeline daha çok benzemektedir.

Cam bu yıl amiral gemisi cihazlarda kesinlikle trend oldu. Hem Note 8 hem de iPhone X, arka kapaklarında cam ile kaplanmış durumda.

Bu durum kablosuz şarjın artık iPhone platformunda da görülen bir özellik olduğu anlamına geliyor. Tabii ki Samsung birkaç cihazdan beri bunu yapıyordu. Ancak Apple’ın da oyuna katılmasıyla birlikte restoranlar, barlar, kafeler ve hava limanlarında dolum standları daha hızlı bir şekilde benimsenebilir. Özellikle iyi haber şu ki Apple kendi patentli teknolojisini üretmek yerine şarj endüstrisinin standart Qi’sini benimsemeye başladı. Bu sayede kablosuz teknoloji sektörünü birleştirmiş oldular. Bu seçim en çok kullanıcıların işine gelecek. İlerleyen aylarda cepkolik dedi dersiniz.

Her iki cihaz da malzeme seçimi kullanımda birinci sınıf işçilik sağlamış. Note 8‘in ise Apple rakibinden daha uzun ve daha geniş olduğunu belirtelim. iPhone X ayrıca yaklaşık 20 gram daha ağır.

Bu farkın büyük kısmı Note 8‘in daha geniş bir ekrana sahip olması ve S-Pen’i çerçevesi içine almasıyla açıklanabilir. Her iki cihaz da hantal değil. Ancak özellikle bu cam arka kapağın düşme maliyetini düşündüğünüzde tek elle çalıştırma işlemi hala biraz tehlikeli görünüyor. Aman dikkat. Note serisi için hala mükemmel bir özellik olan S-Pen, kullanıcılara hızlı bir şekilde yazı yazabilme veya arayüzü hassas bir şekilde gezme imkanı veren küçük bir kalem sunuyor.

Galaxy Note 8 DeX bağlantı istasyonuna yerleştirildiğinde Android ile çalışan bir PC’ye dönüştürme özelliğine de sahip. Bu onu harici bir ekrana, klavyeye ve fareye bağlar. Böylece bir otelde ya da evde işinizi halledebilir veya video izleyebilirsiniz. DeX bağlantı istasyonu Note 8‘e dahil değil. Türk lirası bazında yaklaşık 400-450 TL ilave ücret ile bu aparat satın alınabilecek. Peki buna değer mi? Bize soracak olursanız değmez.

iPhone X ve Samsung Note 8 Teknik Özellikleri Karşılaştırması

iPhone X Samsung Note 8 İşletim Sistemi iOS 11 Android Nougat 7.1.1 Ekran 5.8inç, Super Retina HD, OLED, 2456 x 1125, 458ppi, True Tone, HDR 6.3inç, Quad-HD, 18:5:9, 1440 x 2960, 521ppi, Super AMOLED, Always-On display İşlemci A11 Bionic Exynos 8895, octa-core GPU A11 Bionic ARM Mali-G71 MP20 RAM belirsiz 6GB LPDDR4 Dahili Hafıza 64/256GB 64GB Arka Kamera Özellikleri 12MP dual-lens (f/1.8 geniş açı + f/2.4 telephoto), OIS, 4K @ 60 FPS, Slo-Mo 1080p @ 240 fps 12MP dual-lens (f/1.7 geniş açı + f/2.4 telephoto 2x optical zoom ile), OIS, 4K video @ 30fps Ön Kamera Özellikleri 7MP TrueDepth, f/2.2, 1080p HD video, Auto HDR, Face ID, Retina flash, Portre Modu (Beta) 8MP f/1.7 Wi-Fi 802.11ac MIMO 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/ 5 GHz), VHT 80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth 5 5.0, ANT+ LTE 4G LTE 4G LTE SIM Kart Nano-SIM Single SIM (Nano-SIM) Dual SIM (Nano-SIM) Pil belirtilmemiş 3300mAh dahili Bağlantı Lightning port, hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj USB 3.1, Type -C, hızlı şarj, kablosuz şarj MicroSD Yok MicroSD (256GB) Su Geçirmezlik Derecesi IP67 IP68 Boyutlar 143.6 x 70.9 x 7.7mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm Ağırlık 174g 195g

Ekran

Apple için bir diğer ilk ise 5.8inç OLED ekranın iPhone X‘e eklenmesi. Bu daha canlı renkler, parlaklık ve daha karanlık siyahlar anlamına geliyor.

Aynısı TrueDepth kamera birimini barındıran üst kenar boyunca “çentik” için geçerli değil. Birçok Android telefonu gibi, Apple da ön panelden Ana Ekran düğmesini kaldırmış ve böylece kesintisiz bir ekrana sahip olmuş. Samsung, LG ve HTC gibi aygıtların arkasında parmak izi okuyucuları kuranlardan oldu. Apple bunu tamamen reddetti ve Face ID kullanmayı seçti. Ekranın üst kısmındaki çentikte yer alan karmaşık bir optik sensör topluluğunu kullanan bir yüz tanıma sistemidir.

Teknolojinin kendisi etkileyici görünüyor. Bir kamera kullanıcının yüzünde 30.000 nokta öngörüyor ve ardından bir IR kamera ile eşleştiriliyor. Eşleşip eşlenmediğini görmek için CPU’da tutulan 3D görüntü ile karşılaştırılıyor.Bunların hepsi hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışıyorsa, o zaman bu teknoloji insanların gerçekten kullandığı ilk optik güvenlik önlemi olabilir. Şu ana kadar sorun yaşayan bir kullanıcı çıkmadı. Sanırım Apple yine bir ilki başardı.

Samsung Note 8‘de 6.3 inç Süper AMOLED panele sahiptir. Ekranı da daha büyük görünen kavisli kenarlara sahiptir.

18.5:9 en-boy oranı, Note 8‘in oldukça uzun boylu olduğu anlamına gelirken, elinde tutmayı kolaylaştıran bir ince çizgi bulundurur. Samsung‘un amiral gemisi beklediğimiz gibi 522 piksel yoğunluğa sahip 2960 x 1440 çözünürlüğe sahip olan ekran ile muhteşem görünüyor. Bu ekran 458ppi’lik çok saygın bir 2436 x 1125 çözünürlüğe sahip olan iPhone X‘in üstünde duruyor. Ancak her iki ekran da birinci sınıf diyebiliriz.

Apple, iPhone X‘de 3D Dokunmatik özelliği bulunuyor. Kullanıcıların sadece ekrana basarak hızlı menüler gibi çeşitli özelliklere erişmelerini sağlıyor.

Bu arada Samsung, Always-On ekranını Note 8‘e uyguladı. Böylece kullanıcılar cihazın kilidini açmak zorunda kalmadan bildirimde bulunup bulunmadıklarını bir bakışta anlayabiliyorlar.

İşlemci ve Hafıza

Bu cihazların amiral gemileri olması nedeniyle dahili teknik özelliklerin en üst düzeyde olması şaşırtıcı olmamalı. Samsung kendi Exynos 8895 işlemcisini Avrupa’da, Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisini de ABD modellerinde kullandı. Bunlar inanılmaz hızlı ve istikrarlı performans sağlamak için 6GB RAM ile eşleştirildi.

Apple kendi geleneğinde olduğu gibi 2017 iPhone’ları için yeni bir işlemci duyurdu. A11 Bionic. Apple, 6 çekirdekli tasarımın önceki jenerasyona kıyasla iPhone X, 8 ve 8 Plus’a önemli ölçüde performans artışı sağlayacağını belirtti.

Yüklü olan RAM miktarı henüz doğrulanmadı. Ancak Apple ne kadar çok bellek tahtasında olursa olsun cihazlarını optimize etmede çok iyi bir sicile sahip. O yüzden bilmesek de olur.

Yukarıda belirtildiği gibi Note 8 64GB’lık bir depolama seçeneğine sahiptir. Ancak bu microSD kart yuvası yoluyla 256GB’a kadar artırılabilir. Apple iPhone X‘i 64GB veya 256GB’lık iki kapasite seçeneği ile sunuluyor. microSD desteği de tabii ki bulunmuyor.

Kamera

Samsung ve Apple amiral gemisi cihazlarında bulunan yüksek kaliteli optikleri ile bilinir. Bu yıl da bu ünvanları lekelenmeyecek gibi duruyor.

Her iki cihazın da arka yüzünde çift 12MP kameralar, pürüzsüz görseller için çift Optik Görüntü Sabitleme (OIS) bulunuyor. Note 8, karşılaştırılabilir bir geniş açılı f / 1.7 ve telefoto f / 2.4’ü kullanırken, iPhone X seçimi geniş açı f / 1.8 ve telefoto f / 2.4’den yana kullanmış. Her iki cihaz da size 2x optik zoom seçeneğini de verecektir.

Samsung, arka planı bulanıklaştırmanıza ve Bokeh efekti yaratmanıza izin vermek için çift kamera kullanan Canlı Odaklama adlı bir özellik içeriyor. Bu fotoğraf çekildikten sonra da yapılabiliyor. Çünkü kamera çekimlerini hem geniş açılı hem de telefoto şeklinde saklamaktadır.

Apple da Portre modunda olduğu gibi bunu yapabiliyor. iPhone X için ayrıca Portre Aydınlatması da eklendi. Bu fotoğrafçıya aydınlatmanın nasıl ölçülüp gösterildiğini değiştirme şansı veriyor. Şık sonuçlar verebilecek ilginç bir araç gibi gözüküyor ancak şu an yalnızca beta halindeyken, doğru bir şekilde test etme şansı bulana kadar yargılama yapamayacağız.

Video tarafında iPhone X‘in 4K’da 60fps’de video kaydetme özelliği sayesinde, sadece 30fps’de 4K’lık teklif verebilen Note 8‘i tokatlamış olması avantaj diyebiliriz. Bu üstünlük, iPhone’un 1080p kalitelere gidebileceği hallerde Note 8‘in 240fps’de 720p kalitede kaldığı slow-motion’da da görülüyor.

Ön tarafa bakan kameralar oldukça etkileyici. 8M f / 1.7 birimi bulunan Note 8, 1440p’de kayıt yapabiliyor. iPhone X 780p’ye sahip bir 7M f / 2.2 seçimiyle çok da geride değil. Elbette buradaki bir diğer tokat; Face ID ve Animoji özellikleri. Başınızın ve yüzünüzün hareketine dayalı animasyonlu emoji oluşturmanıza olanak tanıyan yeni özellikler ile Apple resmen Samsung‘a üstünlüğü kuruyor.

Siz olsanız hangi cihazı alırsınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.