Dört yıl önce, 2013 sonlarında Apple, başkalarının aksine yeni bir iPhone duyurdu: renkli, plastik iPhone 5c. “Unapologetically plastic” tasarımı ve parlak renkleri ile iPhone 5c, Apple’ın bilinen tipik metal telefonlarından farklıydı. Ve aynı zamanda daha uygun fiyatla gelmişti.

Peki Apple, iPhone 5c fikrini, iPhone X’in renkli yeni bir sürümüyle, yani bir iPhone “Xc” ile canlandırırsa nasıl olur?

Apple’ın 2018’de plastik bir telefon inşa etme niyetinde olduğuna inanmamız için bir sebebimiz yok, ancak bu şimdiye kadarki en son konsept, bir iPhone Xc’nin neye benzediğinin güzel bir resmini gösteriyor. Resimler, harika görünümlü Apple ürünlleri yaratmasıyla tanınan bir tasarımcı Martin Hajek tarafından hazırlandı.

Bu özel iPhone Xc fikri 5c’nin parlak plastik kaplaması ve neon renkleri ile harmanlandı ve iPhone X ön tasarımını baz alıyor. Böyle bir telefonun avantajlarını düşünmek zor değil: Plastik iPhone Xc’nin arkasındaki camının çatlamasıyla ilgili endişelenmenize gerek olmadığı ve 550 $ tamir ücretinden endişelenmeniz gerekmemesi gibi.