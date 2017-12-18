iPhone X'de Kaşlarınız ile Oyun Oynayın: Rainbrow

Apple App Store’da yalnızca kaşlarla oynayan oyun Rainbrow resmen yayınlandı. Yanlış duymadınız kaşlarınızı aşağı yukarı oynatarak bu oyunu oynayabiliyorsunuz.

Rainbrow adındaki oyun oldukça basit. Oyuncu arabalar, hayaletler ve ördekler gibi düşmanlardan kaçarak yıldız toplamak için ekranda bir emoji hareket ettirmekle görevlendirilmiş.

Bu oyun hakkında ilginç olan şey ise; oyuncu bu emoji karakterini eliyle değil kaşlarıyla kontrol ediyor. Rainbrow diğer sıradan oyunlara karşın dokunmatik sistem yerine yüz ifadeleri ile oynanıyor. Emoji hareket ettirmek için kaşlarınızı kaldırmanız gerekiyor. Aşağı inmek için ise kaşlarınızı çatmalısınız. Aynı sırada kalmak istediğinizde ise tarafsız bir yüz ifadesi uygulayacaksınız.

Ne kadar anlatsak boş gelin örnek bir oynayış videosunu izleyelim:

Şu an sadece tipik bir “yüksek puan yapma” oyunu olarak oynanmakta. Ne kadar uzun süre hayatta kalırsanız o kadar fazla engel ortaya çıkmaya başlıyor. Şu anda çevrimiçi mod yok. Ancak oyun yaratıcısı Nathan Gitter, gelecekteki bir güncellemede Apple Game Center ile çok oyunculu bir modun ekleneceğini söylüyor.

Rainbrow geliştiricileri Apple‘ın ARKit çerçevesinin yüz izleme yeteneklerini oyun oynamak için kullanmışlar. Böylece bu oyun da iPhone X TrueDepth kamerası ile neler yapılabileceğinin bir kanıtı olmuş. Nathan Gitter, bu tür uygulamaların erişilebilirliği artırabileceği gerçeği göz önüne alındığında, yüz tabanlı uygulamaların potansiyelinin çok olduğuna inandığını belirtti.

Rainbrow’u denemek isterseniz App Store’da arama yaparak rahatlıkla bulabilirsiniz. Oyunun sadece iPhone X ile çalıştığını unutmayın. Rainbrow ücretsizdir ve hiçbir reklam içermez, ancak yeni emoji karakterleri için uygulama içi satın alma işlemleri yakında gelir diye düşünüyoruz.

Bu oyunu çok sık oynamanın yüzünüz için iyi olmayacağını söylemek zorundayız. Aşırı kaş çatma ve kaş yükselterek alnınızda daha hızlı görünen kırışıklıklara neden olabilir. O yüzden kısa kısa oynamakta fayda var. İyi oyunlar.