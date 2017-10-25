IPhone X’in Face ID Özelliği Görünüşe Göre Çok İyi Değil

Bu yıl benzeri görülmemiş bir adımla Apple üç farklı iPhone’u duyurdu: 8, 8 Plus ve X. iPhone 8 ve 8 Plus – aynı işlemci ve X’in bazı yeni özelliklerini barındırırken – cihazın önceki modelleriyle genel bir tasarım paylaşıyor. iPhone X olsa da, bir Ev düğmesi veya Touch ID‘e sahip olmayan kenardan kenara OLED ekranla radikal olarak farklı.

Bunun yerine, Apple yüz tanıma için bir 3D algılayıcı kullanan Face ID olarak adlandırdığını kullanıyor. Bazı raporlara göre, şirketin ilerlemesine yönelik olarak bu özelliği kullanmaya devam edecek.

Yüz tanımanın sevdiğiniz Touch ID özelliğinin yerine geçmesi konusunda şüpheleriniz varsa, daha kötü haberler var. Bloomberg‘den yeni bir rapora göre durum hiç iyi değil. Raporda Apple’ın “tedarikçilere üretim yapmayı kolaylaştırmak için yüz tanıma teknolojisinin doğruluğunu azaltabileceğini söyledi” diyor.

Ayrıca, “daha az doğru Face ID, mevcut Touch ID’den daha da iyi olacak” diyor. Sonuçta, incelemelerde defalarca söylediğimiz gibi Touch ID gerçekten iyi.

Bu, Apple ortak kurucusu Steve Wozniak‘ın birkaç gün önce endişelerini dile getirdiği bir şey. Face ID hakkındaki belirsizliğinden dolayı, satışının ilk gününde iPhone X’i satın almayacağını söyledi.

Apple’ın iPhone X’i ön sipariş için Cuma günü hazır olacak ve 3 Kasım‘da piyasaya sunulacak. Dolayısıyla bu raporun ne kadar doğru olduğunu öğrenenmek için uzun süre beklemeyeceğiz. Ama o zamana kadar beklentileri düşük tutmakta fayda var.