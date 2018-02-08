iPhone X'in İkizi: Huawei P20 Lite Çizimleri Sızdı! (Video)

Bir sonraki Huawei amiral gemisi telefon olacak Huawei P20 Lite veya Huawei P11 modelinin 27 Mart’a kadar ortaya çıkmayacağını geçenlerde duymuştuk. Ancak bazı sızıntı uzmanları sayesinde o zamana kadar bu modelden size bazı haberlerimiz olacak.

Bugün ortaya çıkan Huawei P20 Lite‘ın en yeni 3D görüntüleri telefonun tasarımı hakkında bize birçok bilgi veriyor. Şirket uygun fiyatlı amiral gemisi yapmasına rağmen bu modelde iPhone X benzeri bir de çentik kullanacak.

CAD şematiklerine dayanarak telefonun boyutları 148.6×71.2×7.4 mm (kamera çıkıntısı ile 8.4 mm) olacak gibi görünüyor. Ekran çapraz olarak 5.7 inç ve yuvarlatılmış köşeler ile donatılmış ayrıca ekranın üst kısmında bir çentik olacak.

P20 Lite ismi aslında henüz onaylanmadı. Bu model P11 olarak da önümüze gelebilir.

Tasarımına bakmaya devam edecek olursak bugün sızan çizimlere göre bu modelde aynı zamanda iPhone X‘de de olan çift kamera kurulumu görünüyor.

Söylentiler ekran hakkında 2200×1800 piksel çözünürlüğe sahip, yüksek bir 19:9 ekran oranından bahsediyorlar. İşlemci olarak Kirin 970 veya orta düzey SoC Kirin 659‘un güncellenmiş bir versiyonu olabilir. İşletim sistemi hakkında ise EMUI 8.0 üzerine kurulu Android Oreo ile kutudan çıkacağı düşünülüyor.