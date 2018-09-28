Apple yeni iPhone modellerinden uygun fiyatlı olan iPhone XR için bugün FCC raporunu nihayet aldı. FCC kuralları gereğince modelin sayfasının en alt kısmında yer alan bir habere göre telefonun satışa sunulmayacağı yayınlanmıştı. Ama artık öyle değil.

BCG-E3220A model numarasına sahip telefon 3 hafta içinde yani 26 Ekim’deki ön sipariş tarihi FCC tarafından resmen onaylandı.

FCC tarafından onaylanmak asla Apple ile ilgili bir problem değildi. Ancak Apple genellikle sızıntıları önlemek üzere cihazlarının piyasaya sürülme tarihini halka açıklamak için son anı beklemektedir.

Her halükarda telefon zaten hemen herkesçe çok iyi biliniyor. Apple seven binlerce kişiye tanıtılıyordu. Ancak durum bu olunca Cupertino şimdi bir paragrafı kendi web sitesinden kaldırabilir: “iPhone XR, Federal Communications Commission’ın kuralları gereğince onaylanmamıştır. iPhone XR onay alıncaya kadar satılamaz veya kiralanamaz. ”

Diğer Apple ürünlerinden olan iPhone XS ve iPhone XS Max için 6.1″ LCD panele sahip Liquid Retina ile alternatif bir seçenek sunuyor. İç kısmında en yeni A12 Bionic yonga setine sahiptir. Ancak XS serisinden farklı olarak arkada ikinci bir telefoto lensi yoktur. Başlangıç fiyatı, iPhone XS serisinden yaklaşık olarak %25 daha az (999 $) olan bir 749 Dolar gibi bir fiyatla iPhone sevenlere duyuruldu.