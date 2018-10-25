iPhone XR İnceleme

iPhone XR geçtiğimiz ay piyasaya sürülen iPhone XS ve iPhone XS Max‘in ardından üçüncü iPhone modeli oldu. Boyutları bakımından diğer iki modele benziyor fakat daha uygun fiyatlı ve LCD ekranı ile satışa sunuldu. Bu durum Apple’ın yeni nesil iPhone telefonlar için farklı bir adım atacağının göstergesi olarak nitelendirilmektedir.

Phil Schiller iPhone XR telefonunu tanıttığı sırada, Apple’ın iPhone XS teknolojisini ve deneyimini olabildiğince daha çok geliştirip daha geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini belirtmişti. İşte bunun sonucunda da iPhone XR telefonunu piyasaya sürdü. Bu telefon ile iPhone XS’nin tasarım, özellik ve deneyimini daha düşük bir fiyata getirmeyi amaçlamışlardır.

Daha öncesinde iPhone XR hakkında bilgisi olmayanlar için şunu belirtelim; iPhone XS’den 250 Dolar daha ucuz bir fiyat ile 749 Dolardan satışa sunulmuştur. Fiyatın bu kadar düşük olmasındaki sebep daha düşük çözünürlüklü bir LCD ekranı, gövde diğer X serisindeki telefonlara göre daha kalın ve daha ağırdır. Ayrıca alüminyumdan yapılmış kaplamasının yanı sıra arkada sadece bir kamera vardır.

Yine de genel olarak iPhone X serisinin tasarımına sahiptir. Ancak XS modelinin çipsetinden farklı olarak daha güçlü A12 Bionic yonga setine sahiptir. Aynı zamanda daha hızlı Face ID sistemi ile TrueDepth kamera özelliği bulunur. Arka kısmında tek bir ana kamera yer almaktadır.

Apple iPhone XR Teknik Özellikleri

Gövde: Alüminyum çerçeve, cam kaplama, IP67 sertifikalı, 6 adet renk seçeneği

Alüminyum çerçeve, cam kaplama, IP67 sertifikalı, 6 adet renk seçeneği Ekran: 6,1 inç, 1792 x 828 (326 PPI), IPS LCD, 1400:1, yüksek çözünürlüklü P3)

6,1 inç, 1792 x 828 (326 PPI), IPS LCD, 1400:1, yüksek çözünürlüklü P3) Arka Kamera: 12MP, f1.8, OIS+EIS, çift pikselli PDAF, dörtlü LED flaş, 4K 60fps video

12MP, f1.8, OIS+EIS, çift pikselli PDAF, dörtlü LED flaş, 4K 60fps video Selfie Kamera: 7MP, f2.2, 1080p60, EIS, ekran flaşı, geniş renk.

7MP, f2.2, 1080p60, EIS, ekran flaşı, geniş renk. Yazılım: iOS 12

iOS 12 Çipset: Apple 12 Bionic, 2.49GHz altı çekirdekli CPU (2x Vortex+4x Tempest), dört çekirdekli Apple GPU, sekiz-çekirdekli Neural Engine

Apple 12 Bionic, 2.49GHz altı çekirdekli CPU (2x Vortex+4x Tempest), dört çekirdekli Apple GPU, sekiz-çekirdekli Neural Engine Hafıza: 3GB LPDDR4X SDRAM, 64/128/256GB NVMe depolama

3GB LPDDR4X SDRAM, 64/128/256GB NVMe depolama Bağlantı: Çift SIM (nano SIM + eSIM), LTE-A, çift bantlı Wi-Fi 802.11ac with 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, AGPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC (sadece Apple Pay)

Çift SIM (nano SIM + eSIM), LTE-A, çift bantlı Wi-Fi 802.11ac with 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, AGPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC (sadece Apple Pay) Batarya: 2942mAh, USB-PD hızlı şarj desteği, Qi şarj desteği, 5W ürünle birlikte verilen şarj cihazı

2942mAh, USB-PD hızlı şarj desteği, Qi şarj desteği, 5W ürünle birlikte verilen şarj cihazı Misc: Face ID, stereo hoparlörler ile TrueDepth kamera sistemi

Fiyatını özellikleri ve performansı bakımından anlamak için oldukça uzun bir test aşamasından geçmiştir. Cihazın satışa sunulmadan öncesinde tedarik yapılması bir fikir sahibi olmanın en iyi yolu olmuştur. İnceleme bir haftaya yakın bir süre zarfını kaplamaktadır. İşte iPhone XR telefonunun detaylı incelemesi.

Tasarım

Şayet Apple Store‘dan doğrudan isme bakmaksızın siyah veya beyaz bir tane iPhone XR satın almak isterseniz, iPhone XS telefonunu alma ihtimaliniz oldukça yüksektir. iPhone XR’ın telefon tasarımı neredeyse iPhone XS’inkiyle aynıdır. Karışıklığa sebep olacak benzerliğin temek noktası bu modelin iPhone X serisine ait olmasıdır.

Tasarım konusunda ilk olarak değerlendirilmesi gerek şey renkler olacaktır. Sonuçta tasarımı itibari ile diğer X serisi modellerine benzediği için Apple bu telefonda kafa karıştırıcı güzel bir yol izlemiştir. Bütünüyle birlikte iPhone XR telefonu altı renk seçeneğine sahiptir. Klasik olarak siyah ve beyaz renk seçenekleri ön plana gelmektedir. Siyah olan siyah bir çerve ile uyumludur. Beyaz olan ise gümüş veya oldukça alüminyum rengine benzeyen bir çerçeve standardına sahiptir.

Ancak diğer renkle olduğunda durum biraz daha karmaşık hal almaktadır. Ekstra olarak üç renk seçeneği vardır; mavi, sarı ve mercan. Bu renklerin hiçbiri arka cam kaplama ile yan çerçeveler arasında bir renk uyumu oluşturmaz. Mavi renkli olan açık gök mavisi bir çerçeveye, mercan rengi daha turuncu gözükürken yan çerçeveler daha açık bir tona ve son olarak sarı en tuhaf olanıdır. Çünkü arka cam kaplama oldukça sarı görünürken yan çerçevleer daha çok altın rengi gözükmektedir.

Renk uyumsuzluğunun bir hata olduğunu düşünmek biraz garip gelmektedir. Muhtemelen Apple bu renk şeçeneklerini kasıtlı olarak yapmıştır. Ancak durum ne olursa olsun renklerin telefonla tam olarak uyuşmadığını görmek biraz garip kaçmaktadır.

iPhone XR Renk Seçenekleri 1 - 6

Neyse ki hemen hemen bütün bu uyumsuzluğun içerisinde en mükemmel uyuma sahip renk Kırmızı Renk seçeneği olmaktadır. Kanın en güzel rengine sahipmiş gibi hem arka kısımda hemde yan çerçevelerde ki renk uyumları olağan üstüdür.

Bir dipnot olarak ön çerçeve arka renge bakılmaksızın siyah renk ile gelmektedir. Telefon kutusunun üzerindeki renk içindeki telefonun rengi göstermektedir. Kutu açılımında her telefon rengi ile uyumlu bir stok duvar kağıdına sahiptir. Telefonu iTunes‘a bağlarsanız, söz konusu belirli telefonun renginin simgesini iTunes’da da görebilirsiniz.

Renkleri arkada bırakarak artık tasarıma şöyle bir göz atmak gerekmektedir. iPhone XR telefonu daha önce de belirttiğimiz gibi iPhone XS’den daha büyüktür. Aslına bakarsanız iPhone XS hiç bir zaman küçük olarak nitelendirilmedi ancak kavraması oldukça kolay kompakt bir yapıya sahipti. Fakat iPhone XR ne küçüktür ne de kompakttır ve çoğu insanın kararıyla büyük bir telefon olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca iPhone XS’den daha kalın ve daha ağırdır. Aslına bakarsanız bu olumsuz özellikleri bir kenara bırakıldığında iPhone XS’den daha güzel ve daha kaliteli görünmektedir ve genel olarak değerlendirildiğinde iPhone XR, tasarımı ve ucuz maliyetine rağmen piyasada ki diğer amiral gemileri ile rahatlıkla karşılaştırabilir bir özelliktedir.

iPhone XR alüminyum bir kaplamaya sahiptir. iPhone XS üzerindeki cilalı paslanmaz çelik kasa kadar güzel görünmese de iPhone XR üzerindeki mat alüminyum kasa çok daha dayanıklıdır.

iPhone XR ayrıca farklı bir ekrana sahiptir. iPhone XS bir OLED paneli kullanırken, bu telefon LCD panel kullanmaktadır. LCD paneller çerçenin etrafı boyunca yer alan bir arka ışığa ihtiyaç duymaktadır. Bu kadar büyük bir ekranı LCD panel ile kaplamak ise oldukça zordur. Ancak Apple, iPhone XR’nin ekranını, AMOLED panelleri olan telefonlarda ki gibi arka ışığı ekrana daha yakın hale getirmeyi başarmıştır. Genel olarak bakıldığında yandaki çerçevelerin genişliği telefonunun ekranını biraz daha küçük göstermektedir.

Şayet daha öncesinde iPhone X kullandıysanız, iPhone XR telefonundaki çerçeveleri doğrudan farkedebilirsiniz. Apple’ın yapmış olduğu LCD ekran teknolojisi piyasadaki diğer telefonlara göre övgüyü haketmektedir. Sonuçlar mükemmel olmayabilir ancak LCD’nin sınırlamaları göz önünde bulundurulduğunda hala etkileyicidir.

iPhone XR, önünde ve arkasında dayanaklı cam kaplamaya sahiptir. Apple iPhone XS’in cam kaplamasının diğer telefonlara göre en dayanıklı cama sahip olduğunu iddia etmektedir. Bu telefonda da bu kaplamayı kullanmıştır.

Apple telefonlarında ön ve arka camlarını farklı yapmaktadır. Yapılan testlerde arka camın ön tarafla aynı olmadığını da doğrulanmıştır. Yine de arka cam iPhone X’de kullanılan camdan daha dayanıklıdır ve bu nedenle geçen yıl ve bu yılın yeni camı arasında dayanıklılık açısından oldukça üst sıralarda yer almaktadır.

iPhone XR’nin yan kısımları iPhone XS’e çok benzemektedir. Farklılık ise alüminyum olmasıdır. Ayrıca tüm tuşlar aynı yerde ve sağda SIM yuvası bulunmaktadır. Buna ek olarak uyku/uyandırma tuşunun ses tuşları ile farklı yerde olması yanlışlıkla ekran görüntüsü almanıza sebep olabilir.

iPhone XS telefonunda hoparlörün ve mikrofon bağlantı noktaları simetrik bir yapıda değildi. Ancak iPhone XR’nin her iki tarafında da mükemmel eşit delikler bulunmaktadır. iPhone XS’de ayrıca iPhone XR’de de eksik olan üstte başka bir anten şeridi var. Bunun nedeni iPhone XS ve XS Max üzerinde bulunan ve iPhone XR’de bulunmayan Gigabit sınıfı LTE’dir.

Ekran

iPhone XR, 1792×828 çözünürlüğe sahip 6.1 inçlik IPS LCD‘ye sahiptir. Bu özellik iPhone 8 ve önceki küçük ekranlı iPhone’larla aynı olan ancak Plus boyutlu iPhone’lardan (401PPI) ve iPhone X, XS ve XS Max‘den (458PPI) daha az olan 326PPI piksel yoğunluğunu vermektedir.

Apple buna, Likit Retina HD ekran diye isimlendirmektedir. Çünkü LCD, Retina, HD gibi markalaşma isimlerini oluşturmayı oldukça sevmektedir.

Ekranın 1400:1 kontrast oranı vardır. Ayrıca DCI-P3 geniş rengini ve ortam sıcaklığına bağlı olarak renk sıcaklığını ayarlayan Apple’ın True Tone teknolojisini destekliyor. Bu ekranda elde edemediğiniz şey, Dolby Vision ve HDR-10 (yalnızca yazılım desteği) ve 3D Touch için donanım desteğidir.

Ekranın olağanüstü renk performansı vardır. Apple LCD için sektör lideri bir renk performansına sahip olduğunu söylemekte olduk.a haklıdır. Ekranı düzgün bir şekilde kalibre etmenin yanı sıra, Apple’ın hem yazılım hem de donanım için renk yönetimi desteği vardır. Geniş renk desteğiyle birlikte, kullanıcının modları manuel olarak değiştirmek zorunda kalmadan, telefonun kendi doğal renk profilinde içerik görüntüleyebileceği anlamına gelmektedir.

Ekran ayrıca bir IPS LCD‘den beklenen mükemmel görüntüleme açılarına sahiptir. Ayrıca son derece parlaklık özelliği vardır ve bu sayede güneş ışığı altında yani açık havada mükemmel görünüm sergiler.

Ekranın eksik olduğu tek nokta piksel yoğunluğudur. Küçük boyutlu bir iPhone’dan yükseltme yapan bir kullanıcı bu ayrıntıyı muhtemelen görmeyecektir, ancak Büyük boyutlu bir iPhone kullanıcısı keskinlikteki küçük düşüşü fark edecektir.

Kayıt için 326PPI yoğunluğu çoğu kullanıcıdan kullanıcıya farklılık göstermektedir. Ancak genel değerlendirmeler iyidir. Söz konusu ekrandaki metin yazısı olunca özellikle iPhone XR mükemmel bir şekilde keskin hatlara sahiptir.

Bir LCD olarak, Apple’ın LCD panelleri genel olarak türünün en iyileri arasında yer almaktadır. Kontrast oranı ve siyah seviyeler, OLED panellere göre daha zayıftır. Ancak Apple’ın renk doğruluğu, panel tipine bakılmaksızın iyidir. Görüntüleme açıları ve parlaklığı da tatmin edicidir.

Bununla birlikte LCD’nin dezavantajı daha kalın çerçevelere sahip olmasıdır. Çentikler gibi çerçeveler de günlük kullanımda gerçekten farkedilemez. Ancak ikisi de video izlerken sorun olabilir. Tam ekran video izlemeye çalışırsanız çentik videoyu bozabilir.

Telefonda bulunan eksik özellikler arasında HDR için donanım desteğinin bulunmamasıdır. Bunun sebebi tam dizili yerel karartma olmayan LCD panellerin HDR için uygun olmamasıdır. Telefonun Dolby Vision ve HDR-10 için yazılım desteği vardır ve Netflix ve iTunes‘dan satın alınan HDR içeriği için varsayılan Videolar uygulaması gibi bazı uygulamalarda HDR efekti taklit edilebilmektedir.

Yazılım

iPhone XR modeli iOS 12 ile satışa sunulmuştur. iPhone XR modelini iPhone X serisimden ayıran en yeni özellik hareket(gesture) tabanlı arayüze sahip olmasıdır. Her ne kadar Apple böyle bir sistemi ilk kez uygulamaktaysa da şu anda başka hiçbir şirket ikincil bir önlem olarak eklenmek yerine, jestlere tamamen dayalı bu kadar kapsamlı bir jest temelli uygulamaya sahip değildir.

Bunun iyi bir örneği kilit açma işlemidir. Telefonu açıp uyandırdıktan sonra ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda Face ID otamatik olarak yüzünü tanıyacak ve tuşu kilitlemeden hemen öncesinde ekranı nerede bıraktıysanız bırakın ana ekrana telefonu yönlendirecektir. Bu oldukça basit bir jest örneğidir. Kullanımı oldukça kolaydır.

iPhone XR Arayüz 1 - 9

Yüz tanıma özelliğine sahip çoğu telefon, ek bir kaydırma gerektirmeden telefonun kilidini otomatik olarak açar. Ancak iOS, kasıtlı bir kaydırma hareketi gerektirir, aksi halde, bildirimlerle birlikte kilit ekranınızı gösterir. Apple, telefonun yüzünüzü taradığında ve telefona baktığınızı bildiğinde bildirimlerin yalnızca genişletildiği başka bir akıllı özellik daha uyguladı. Bakmadığınızda yalnızca uygulamanın adı ve gönderenin görünürlüğü ile birlikte daraltılmış olarak kalırlar.

Performans

iPhone XR aynı iPhone XS modelindeki gibi yeni 7nm A12 Bionic yonga seti ile desteklenmektedir. Bu; Apple’ın kendi özel tasarımlı yongaseti olup, CPU denetleyicisine izin veren büyük bir LITTLE konfigürasyonunda iki yüksek performanslı çekirdeğe (Vortex) ve dört yüksek verimli çekirdeğe (Tempest) sahip özel bir 64 bit altı çekirdekli CPU‘dur.

Vortex çekirdeklerinin %15 daha hızlı olduğu ve A11 Bionic’ten Monsoon çekirdeklerinden %40 daha az enerji tükettiği testler sonucunda netleşmiştir. Son olarak Tempest çekirdeklerinin geçen yıldan itibaren Mistral çekirdeklerine göre %50 daha az güç tükettiği iddia edilmektedir.

A12 Bionic işlemcisi ilk defa önceki yıllara oranla %50’ye varan daha hızlı dört çekirdekli GPU desteğine sahiptir. Mozaikleme, çok katmanlı görüntü oluşturma ve kayıpsız bellek sıkıştırma desteği ile de son derece hızlı bir kullanım sağlamaktadır.

Günlük kullanımında iPhone XR kusursuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu noktada, resmi olarak çok fazla hıza sahiptir. Fotoğraf makinesi ve AR gibi birkaç şeyin dışında, bu telefonda bugün bu donanımdan tam olarak yararlanabilecek çok az şeye sahiptir. Bunların içerisinde 3GB RAM’de dahildir. Aslına bakarsanız Apple’ın RAM desteği bir çok Android destekli telefonlara göre daha hızlı bir kullanım sağlamaktadır.

Ses Kalitesi

iPhone XR modeli iPhone XS’de bulunan yeni stereo hoparlör sistemine sahiptir. Apple, hoparlör sistemini yılda üçüncü kez yükseltmiştir. iPhone 7’de stereo hoparlörleri tanıtıldıktan sonra geçen yıl iPhone 8 ve X üzerinde bunları daha yüksek sese sahip olarak geliştirilmişti. Bu yıl da yeni iPhone’lar Apple’ın daha geniş stereo hoparlörüne sahip olduğu göz ardı edilemez.

Yeni hoparlör sistemi, temel olarak kalıcı olarak etkinleştirilen bir üç boyutlu bir ses etkisine sahipmiş gibi hissedilmektedir. Hoparlörün sesi daha geniş bir ses çıkışı oluşturarak dışarıya yansıtılır. Bu durum stereo efektleri sayesinde müziği dinlerken sesinin üç boyutlu hale gelmesine olanak sağlar.

Bu üç boyutlu ses özelliği telefonu dikey kullandığınızda fazla fark edilmeyebilir. Ancak telefonu yana doğru tuttuğunuzda hemen belli olur. İster film seyrediyor olun ister oyun oynuyor olun, geliştirilmiş stereo etkisi daha gerçekçe bir ses çok heyecan sunar. Aslında PUBG veya Fortnite gibi konumsal sesler içeren oyunlarda oldukça havalı sesler duyabilirsiniz. En güzel yanı oyun oynarken etrafınızdaki silah seslerini veya ayak seslerini duyabiliyor olmanızdır.

Hoparlörler ayrıca son derece net şekilde maksimum ses seviyesine ulaşır. Apple, sesi artırırken sese eşitleme özelliği uygular. Bu sayede netlik kazanan ses diğer çoğu akıllı telefon hoparlöründe olduğu gibi hiçbir zaman değişmez.

Kamera

iPhone XR modeli OIS ve dörtlü LED iki tonlu flaş ile arka tarafta yer alan 12MP f1.8 kameraya sahiptir. Kamera, videoları 4K60‘a kadar kaydedebilir. Ön yüzünde 7MP f2.2 kamera ve 1080p60 video kaydedebilen Apple‘ın TrueDepth kamera sistemi bulunmaktadır.

Tek arka kameraya sahip olması iPhone XS ile karşılaştırıldığında biraz olumsuz bir özellik gibi görülmektedir. Ancak XS modelinde bulundan Derinlik Kontrol özelliğinin XR modelinde de yer alması bu durumu az çok telafi edebilir moddadır.

iPhone XR’deki Portre modu iPhone XS veya çift kameralı önceki iPhone’lardan farklı bir şekilde çalışmaktadır. Daha çok çalışma şekli Google Pixel 2 ve Pixel 3‘teki portre modu uygulamasına benzemektedir. Kamera uygulaması farklı açıları kullanarak nesnenir derinlik haritasını oluşturmak için ilk olarak otomatik odaklama özelliğini kullanır. Daha sonra nesneyi arka plandan ayırmak için makine öğrenimini kullanır ve son olarakta arka plana bir mercek bulanıklığı uygular.

iPhone XR’deki Portre modundaki bir diğer fark ise tek kamerası olduğundan dolayı fotoğrafları çekmek için geniş açılı bir lense sahip olmasıdır. Diğer iPhone telefonlar ise bu özelliğin yerine telefoto lensini kullanmaktadır.

Son olarak iPhone XR’deki Portre modu sadece insanlar için çalışmaktadır. Efekt yalnızca kamera ekranındaki bir kişiyi veya daha doğrusu çerçevede bir yüzü algıladığında devreye girmektedir. Bunun sebebi portre işleme için insanlara özgü geliştirilen yapay zekanın bulunmasıdır. iPhone XR‘deki Portre modunu, iPhone XS’de veya hatta Pixel 3’deki gibi, nesnelerin fotoğraflarını ya da bir kişinin arkasını çekmek için kullanamazsınız.

Düşük ışıklı Portre modu fotoğraflar iPhone XR’de daha iyi görünecektir. Çünkü 12MP’lik ana kamera, iPhone XS üzerindeki telefoto 12MP’den daha iyi bir sensör ve daha geniş bir diyaframa sahiptir. Ancak çoğu portre fotoğrafçılığı için özel bir telefoto lens her zaman daha iyi sonuçlar verecektir.

Genel görüntü kalitesi açısından, iPhone XR modeli iPhone XS ile aynı 12MP’lik ana sensöre ve optiklere sahiptir ve bundan dolayı görüntü kalitesi aynı denilebilmektedir. iPhone XR’den alınan görüntüler, bol miktarda detay ve iyi kontrol edilen gürültü seviyeleriyle oldukça keskin bir görünüm elde etmiştir. Görüntüler iyi pozlanmış ve iyi bir kontrast sağlamıştır. Biraz daha düz ve daha doğal görüntüler daha sonra manuel olarak düzenlemek için de idealdir.

Renklendirme genel olarak iyidir. iPhone’lar, herhangi bir akıllı telefon kamerasına göre daha iyi renkleri tanımlayabilmektedir. Örnek verecek olursak insanın cilt tonlarının görünmeyen turuncu bir tonu olabilir.

Genel olarak, renk performansı gerçekten çok iyidir. Hatta iPhone’lar daha geniş renk desteğine sahip tek akıllı telefon grubudur demek yanlış olmaz. Bu yüzden DCI-P3 özellikli bir ekran ve işletim sistemi olan bir bilgisayarınız varsa görüntülerin olağanüstü renk aralığını farkedebilirsiniz.

Bu yılın asıl geliştirmeleri dinamik aralıkta olmuştur. Apple tıpkı Google gibi, ayrı ayrı düşük ve yüksek pozlama ara çerçeveleriyle her çekim için birden çok kare yakalayan kapsamlı görüntü oluşturma çalışması yapmaktadır. Bunun sonucu ise hem vurgu hem de gölge alanlarının şaşırtıcı bir şekilde fazla ayrıntıya sahip olmasıdır. Yeni Smart HDR özelliği, önceki iPhone’larda HDR’den çok daha aktiftir. Neredeyse her çekimde otomatik olarak efekti uygulamaktadır. Görüntülerin küçük bir parlaklık alanı olsa bile, HDR bu ayrıntılara girer ve daha güzel fotoğraflar yakalamanıza yardımcı olur.

Batarya Ömrü

İPhone XR modeli iPhone XS‘de bulunanda daha büyüktür ancak iPhone XS Max‘da bulunandan ise daha küçük olan 2942mAh‘lık bataryaya sahiptir.

Ancak iPhone XS Max’in ekstra pil kapasitesinin büyük bir kısmının OLED ekran tarafından tüketilmesi XR telefonun batarya kapasitesinin daha uzun olacağı izlenimini ön plana getirmektedir.

Test kullanımında iPhone XR’deki genel pil ömrü çok iyi bir perfomans göstermiştir. Tam olarak kullanımlar söz konusu olmamaktadır. IOS 12 güncellemesi ile batarya kullanımının 24 saat sonra gösterilmesi pil tüketmenin tam saatini görmeyi imkansız hale getirmiştir.

Yine de bazı kaba taslak hesaplamalara dayanarak telefonun yaklaşık 6-7 saat ekran açık bir şekilde tam kullanım süresi olmuştur. Fotoğraf çekme, navigasyon, sosyal medya kullanımı, arama ve genel kullanımdan sonrasında iPhone XR; günün sonunda yaklaşık %15’lik bir batarya hacmi kalmıştır. Bunun anlamı ise bu telefonu bir gün boyunca dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hiç bir şekilde batarya bitme sorunu olmacaktır.

Belki de telefon için en can sıkıcı durum şarj olayıdır. iPhone XR, diğer iPhone’lar gibi 5W şarj cihazıyla birlikte gelmektedir. Tam şarj için üç saatlik bir bekleme süresinin olması işleri biraz sıkıntıya sokmaktadır.

Sarj cihazı bataryayı bir saatin sonunda sadece %40 oranında doldurmaktadır. Bu da işlerinizin bazen yerinde saymasına sebep olabilir. Bundan dolayı tavsiyemiz, çok pahalı olmayan ancak şarj sürelerini önemli ölçüde artıran 12W iPad şarj cihazına yatırım yapmak olacaktır.

Son olarak telefon kablosuz sarj özelliğini desteklemektedir. Ancak bunun için ekstradan bir cihaz almanız gerekmektedir.

Genel Değerlendirme

İncelemenin ilk başında belirttiğimiz gibi iPhone XR bu yıl piyasaya sürülen iPhone telefonlar arasında ne ilginç özelliklere sahip olanıdır. Bir nevi kendinden daha pahalı olan iPhone XS’in yaptığı işlerin % 95’ini yapabilen bir potansiyeli vardır.

iPhone XS’i daha pahalı yapan özelliklerin bir çoğunu barındırmaktadır. Bu telefon ile XS bulunan yeni A12 Bionic yonga setine daha uygun bir fiyatla sahip olabilir, en yeni makine öğrenimine tanıklık edebilirsiniz.

Kamera deneyimi de oldukça benzerlik göstermektedir. Ön kameranın neredeyse aynı özelliğinin bulunması durumu daha da ilginç hale getiriyor. Sadece fark arka tarafta tek bir ana kameranın bulunmasıdır.Bu telefon üzerinden çekeceğiniz fotoğrafların ve videoların çoğu, daha pahalı iPhone XS ve daha pahalı iPhone XS Max cihazlarında olduğu gibi görünecektir.

Aynı zamanda aynı hoparlörleri, aynı Face ID sistemini, aynı çift SIM işlevini ve kablosuz şarjı da elde edersiniz. Ek bir bonus olarak, iPhone XR altı renkte geliyor ve hem de daha pahalı iPhone’lardan çok daha bir batarya performansına sahiptir.