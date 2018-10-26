Bir çok kişinin unutmuş olduğunu düşünerek bir açıklama yapalım. Apple, Eylül ayında üç yeni iPhone telefonunu piyasaya sürmüştü. Bu üç telefondan son olan iPhone XR‘nin satışları nihayet başladı.

Eylül ayında iPhone XS ve iPhone XS Max telefonları piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise serinin daha uygun fiyatlı ve daha renkli son telefonu olan XR modelinin satışları başlamış oldu.

iPhone XR modeli 6.1 inç ekran, Apple A12 Bionic yonga seti, 12MP arka kamera, 7MP selfie kamerası, iOS 12 yazılımı ve kablosuz şarj özellikleri ile birlikte gelmektedir.

Tasarımı ise iPhone XS ve iPhone XS Max‘den biraz daha eğlencelidir. Ayrıca Siyah, Kırmızı, Sarı, Mavi ve Mercan renkleriyle daha kalın bir gövde ile gelmektedir. Telefonun daha ayrıntılı özelliklerini incelememiz den okuyabilirsiniz.

Artık iPhone XR modelini dünyanın dört bir yanındaki mağazalardan ve Apple Store‘lardan satın alabilirsiniz. Telefonun 64GB’lık sürümü 749 Dolar ile satışı başlamıştır.